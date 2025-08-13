Pensijas apmēram nākamgad jāseko līdzi pašam! Kuriem tās pārrēķinās automātiski? 0
Pensijas no 2026.gada tiks pārrēķinātas automātiski, bet daļai iemaksu pārrēķinu nāksies atkārtot, paredz otrdien valdībā atbalstītie Labklājības ministrijas (LM) grozījumi noteikumos par valsts pensijas piešķiršanu, pārrēķināšanu un izmaksu, kā arī vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību invaliditātes pensijas noteikšanai.
Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiktu automatizētu pensijas pārrēķinu, pārrēķina process jāizpilda līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam, ņemot vērā izpildes datumā reģistrētās faktiski veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, invaliditātes pensijām aprēķinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Uz konkrēto datumu būs reģistrētas sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms pārrēķina datuma, bet pašnodarbinātām personām, kurām sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic reizi ceturksnī – par periodu, kas beidzas ceturksni pirms ceturkšņa, kurā veic automātisko pārrēķinu.
Tā kā pensijas pārrēķinā netiek ņemtas vērā visas uz attiecīgo pārrēķina periodu attiecināmās sociālās apdrošināšanas iemaksas, būtu jāveic atkārtots pensijas pārrēķins, ņemot vērā līdz pārrēķina dienai papildus reģistrētās trūkstošās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Lai nodrošinātu automātisku pensijas pārrēķinu katru gadu 1.aprīlī vai personas izvēlētā mēneša 1.datumā, VSAA automatizētu pārrēķina procesu izpilda līdz iepriekšējā kalendārā mēneša, no kura tiek veikts pārrēķins, 20.datumam, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas veiktas vai bija jāveic uz automatizētā procesa izpildes datumu. Ja pēc šī pārrēķina papildus ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu pirms pensijas pārrēķināšanas, pensiju pārrēķina atkārtoti.
Saskaņā ar VSAA datiem 2024.gada decembrī bija 436 900 vecuma pensijas saņēmēji, no tiem nodarbināti bija 16%. Tāpat 5000 bija 1.grupas invaliditātes pensiju saņēmēji, no kuriem nodarbināti bija 16,8%. Savukārt 34 000 bija 2.grupas invaliditātes pensijas saņēmēji, no kuriem nodarbināti bija 35,6%.
Kā vēstīts, strādājošie pensionāri līdz nākamā gada 31.janvārim drīkst izvēlēties citu pensijas pārrēķina mēnesi, aģentūru LETA informēja VSAA.
Tādā gadījumā pēc nākamā gada 1.aprīļa un turpmākos gadus VSAA pensiju automātiski pārrēķinās no personas izvēlētā mēneša pirmā datuma. Šādu kārtību paredz grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.
VSAA skaidro, ka izdevīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi būtu tad, ja persona vēlas, lai pensiju pārrēķina pēc dzimšanas dienas, jo tas var ietekmēt pensijas apmēru pēc pārrēķina. To nosaka vērtība “G”, kas ir atkarīga no personas pilno gadu skaita.
Tāpat svarīgi mainīt automātiskā pensijas pārrēķina mēnesi varētu būt tad, ja 2026.gada 1.aprīlī pēc pēdējā pensijas pārrēķina vēl nebūs pagājuši 12 mēneši un persona vēlēsies pārrēķinu pirms 2027.gada 1.aprīļa.
Piemēram, ja cilvēks iesniegs iesniegumu 2025.gada 16.jūnijā, lūdzot pensiju pārrēķināt no 2025.gada 1.jūlija, VSAA veiks pensijas pārrēķinu no 2025.gada 1.jūlija. Ņemot vērā, ka 2026.gada 1.aprīlī vēl nebūs apritējis gads kopš iepriekšējā pārrēķina, VSAA neveiks automātisko pārrēķinu – automātiskais pārrēķins būs tikai 2027.gada 1.aprīlī.
Ja persona vēlas, lai turpmākos gadus VSAA automātiski veiktu pensijas pārrēķinu no 1.jūlija, līdz 2026.gada 31.janvārim jāiesniedz VSAA iesniegums, norādot izvēlēto pensijas pārrēķina mēnesi.
Pirmais automātiskais pensijas pārrēķins būs 2026.gada 1.aprīlī un turpmāk ik gadu.