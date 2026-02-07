Veikalos pārdevēji dažādos veidos cenšas pievilināt pircēju un norādīt izdevīgākos piedāvājumus – cenu zīmes tiek iekrāsotas dažādās spilgtās krāsās, tiek piedāvātas izdevīgāku cenu atlaižu kartes un izdomāti citi veidi, kā čekā redzamo summu samazināt.
Šoreiz pircējs Jānis pamanījis ko nesaprotamu veikalā “Rimi”. Viņš pamanījis, ka pie pelmeņiem, kuri nav lētākie no piedāvātajiem, norādīts “Izdevīga cena”. Bet kādēļ tāda norāda, ja blakus ir lētāki pelmeņi?
“Vai šī nav pircēju maldināšana? Rimi Latvija kam šī cena ir izdevīga? Jums? Noteikti ne pircējiem, kuriem blakus esošais produkts ir izdevīgāks.” Jānis publiski raksta.
Komentāros cilvēki gan norāda, ka izdevīgākā cena nav zemākā cena. Aizsūtījām jautājumi arī “Rimi”, kad saņemsim atbildi, pievienosim to rakstam.
Jau ziņots, Kamēr oficiālā statistika rāda inflācijas tempa mazināšanos, iedzīvotāji joprojām izjūt augstās cenas un pielāgo savus iepirkšanās paradumus.
Aizvien biežāk tiek meklētas akcijas, izvēlēti lētāki produkti vai samazināts pirkumu apjoms. Šoreiz kāda mamma soctīklā “Threads” padalījusies ar savu pārtikas grozu, parādot, ko par 80 eiro iegādājusies veikalā “Rimi”, kas tiek uzskatīts par dārgāko Latvijā. Ieraksts raisījis diskusijas par pārtikas cenām, cilvēki padalās savos novērojumos.
Vairāki cilvēki norāda, ka atsevišķas preces pērk dažādos veikalos, kā izrādās, arī “Rimi” neskaitāmas preces ir krietni lētākas nekā “Lidl”, savukārt, citi tomēr uzticas “Maximas” precēm un, protams, ne viens vien atgādina, ka konkrētas preces lētākas ir tieši “Depo”.
“Nesaprotu to haipu par “Lidl”, tur lētāka ir tikai slikta pārtika – pusfabrikāti, saldumi, nu vēl daži piena produkti. Veselīgs ēdiens, t. sk. augļi, dārzeņi tur tāpat maksā, kā citur, turklāt ļoti ierobežota izvēle. Elektroniku un virtuves preces tur vispār labāk neiegādāties.
Tas pats vācu “Supernetto” vien ir, turklāt ar pavisam debīlu bonusu sistēmu. “Rimi”, “Maxima” par lojalitāti vismaz atlīdzina naudā, nevis neizpirktos jogurtos!”
“Cilvēki, kas salīdzina cenas “Lidl” un “Rimi”, domā kā nabagi. Bagātie neskaita kapeikas, viņi palielina ienākumus. Kad mindset un pelnīšana ir sakārtota, iepirkšanās “Sky” vai “Stockmann” ir pašsaprotama lieta nevis luksus, un diskusijas par atlaidēm vienkārši pazūd.”
“Jau gadiem esmu ievērojusi, ka Rimi nav vairs tas dārgākais veikals. Tieši runājot par sabalansētu uzturu, kvalitatīviem produktiem, nevis našķiem un nepārtiku. Pagājušajā nedēļā, piemēram, bija “lielā iepirkšanās diena” ceturtdien.
Pirms 3 gadiem gan bija vēl krietni lētāk, bet nu kā ir tā ir!”
“Man šķiet, ka visos veikalos var atrast labas cenas, pie nosacījuma, ka pērk pamata produktus. Bet ar laiku iestrādājusies shēma, kur ko labāk ieķert gan cenu, gan kvalitātes ziņā.
“Pirmo mēnesi piekopjam iepirkšanos ar rimi drive starpniecību. Tēriņi uz pārtiku ir samazinājušies uz trešdaļu vismaz. Pa šīm nedēļām groza cena svārstījās no 73 līdz 103 eiro, pirkts lasis, olīveļļa un kafija. Ledusskapis piebāzts, pietiek nedēļai 4 cilvēkiem. Šķiet, ka ēdam labāk kā jebkad daudz augļu un dārzeņu, piena produktu. Iepriekš labu laiku bijām pārgājuši uz “Lidl”. Šobrīd sanāk lētāk un vairāk, un neejam veikalā, nekādu lieku našķu.”
Pircēji dalās pieredzē.
Jau ziņots, ka Latvijā lielākajās pilsētās janvārī pārtiku lētāk varēja iegādāties mazumtirdzniecības tīkla “Lidl” veikalos, bet dārgāk – veikalos “top!”, liecina tā dēvētais slepenās vērtēšanas pētījums, ko veikusi aģentūra “SeeNext”.
Pētījumā salīdzinātas biežāk patērēto preču groza vidējās cenas veikalu tīklos “Maxima”, “Lidl”, “Rimi”, “Mego” un “top!”, apsekojot veikalus Rīgā un Daugavpilī.
Pētījumam izvēlēts 29 biežāk pirkto preču grozs, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, putraimi, makaroni, eļļa, piens un piena produkti, maize, gaļa un gaļas produkti, kafija un tēja, kā arī citi dzērieni.
Pētījumā konstatēts, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena svārstījās no 43,51 eiro līdz 61,12 eiro atkarībā no tirgotāja un pilsētas, kurā veikals atrodas.
“top!” veikalos pircējam par to nāktos maksāt vidēji 58,92 eiro, veikalos “Mego” – 58,82 eiro, “Maxima” – 50,27 eiro, “Rimi” – 49,61 eiro un “Lidl” – 43,61 eiro.
Šādu biežāk pirkto pārtikas preču grozu lētāk var piepildīt Rīgas veikalos, kur pircējiem par to būtu jāmaksā vidēji 51,95 eiro, bet visdārgāk – vidēji 52,54 eiro – tas izmaksā Daugavpilī.
“SeeNext” norāda, ka pirms iepirkšanās preces tiek nofotografētas plauktā un tiek reģistrēts arī pirkuma čeks. Pamatojoties uz informāciju čekā, tiek analizētas un salīdzinātas produktu cenas. Bez produkta fotogrāfijas un ieraksta pirkuma čekā pirkums netiek iekļauts analīzē. Ja norādīto preci nav iespējams atrast konkrētajā tirdzniecības vietā, to meklē citā tā paša tīkla veikalā. Ja arī citā veikalā tā netiek atrasta, tiek iegādāts alternatīvs produkts no attiecīgās produktu grupas.
Pētījuma laikā netika izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netika iekļauta depozīta maksa. Preču cenas ir norādītas bez atlaidēm un aprēķinātas, pamatojoties uz pirkuma čekā norādītajām cenām.
“SeeNext” ir tirgus izpētes uzņēmums, kas dibināts 2016. gadā un darbojas Lietuvā. Uzņēmums piedāvā tirgus izpētes pakalpojumus un kopš 2017. gada publicē cenu salīdzināšanas pētījumus.