Foto: Unsplash

Vairāk laika velti sev un savām vajadzībām! Horoskopi 3. februārim







Auns

Veiksmīga un auglīga diena. Dažas no tavām vēlmēm var piepildīties. Vari riskēt un uzsākt kādu piedzīvojumu: zvaigznes ir pārliecinātas, ka neatkarīgi no tā, ko šodien nolemsi darīt, tevi gaida veiksme. Šodien iesāktie darbi ietekmēs tavu dzīvi visa mēneša garumā, tāpēc neesi slinks.

Vērsis

Neatliec lietas uz rītdienu, pabeidz visu šodien un izbaudi sava darba rezultātus. Iespējams, nāksies pārvarēt slinkuma lēkmes, bet tomēr centies savu darbu paveikt efektīvi un atbildīgi! Trenažieru zāles apmeklējums vai aktīva vakara pastaiga palīdzēs mazināt spriedzi.

Dvīņi

Profesionālo zināšanu pilnveidošana un saistīto specialitāšu apgūšana palīdzēs tev darbā un dos iespēju ātrāk tikt pie paaugstinājuma darbā. Pacenties šodien emocionāli neiespringt, pretējā gadījumā tava pašsajūta manāmi pasliktināsies. Vakarā draugu kompānijā būsi uzmanības centrā.

Vēzis

Necenties šodien visu atrisināt! Lai gūtu labus rezultātus, vēžiem šodienas darba slodze jāsamazina vismaz uz pusi. Turklāt dažām lietām tev vēl nepietiek resursu. Iespējama svarīga un interesanta tikšanās, kurai var sekot turpinājums…

Lauva

Tev būs jārisina konflikti vai saspringtas situācijas, iesākot atklātu sarunu. Padalies ar saviem pārdzīvojumiem ar tuviniekiem, un domstarpības tiks atrisinātas. Ja vēlies ar kādu pārtraukt attiecības, atliec šo lēmumu uz citu dienu: šodien esi pārāk kategorisks.

Jaunava

Diena piemērota provizorisko rezultātu apkopošanai un iepriekšējā mēneša darba izvērtēšanai. Ja tev nepieciešama palīdzība, nevilcinieties sazināties ar saviem mīļajiem: rezultāts tevi iepriecinās. Noderēs arī vecāku draugu padomi, izmanto citu cilvēku pieredzi.

Svari

Visticamāk, šodienas lietas prasīs tavu tūlītēju līdzdalību, un tu nevarēsi to pārcelt uz citu laiku. Tomēr šī iesaiste ļaus tev saņemt uzmundrinājumu no priekšniekiem un pat finansiālu labumu. Šodien labāk mazāk komunicē ar apkārtējiem, lai nesāktu strīdēties.

Skorpions

Ja iespējams, paņem brīvu dienu un vairāk laika velti sev un savām vajadzībām. Ja tomēr būs jāvelta laiks darbam, izvēlies optimālo tempu un kontrolē savas darbības. Šodien neuzmanība var novest pie lielākām kļūdām.

Strēlnieks

Šodien apkārtējie vērsīsies pie tevis ar personīgiem lūgumiem un dalīsies intīmos jautājumos. Ja uzzini kāda noslēpumu, esi iejūtīgs un paturi to noslēpumā. Ir lietderīgi sakārtot savu mājokli, izmest vai atdot nevajadzīgās lietas. Atbrīvojieties arī no negatīvām novecojušām idejām.

Mežāzis

Stresu vai sliktu garastāvokli varēsi pārvarēt ar sporta nodarbību palīdzību. Ja esi mājās, vienkārši paliec gultā ilgāk. Pastāv iespēja, ka apkārtējie tevi šodien nokaitinās, labāk pavadi kādu laiku vienatnē.

Ūdensvīrs

Šodien tev ir jāpieņem kāds svarīgs lēmums, no kura daudz kas būs atkarīgs tavā dzīvē. Nesteidzieties atbildēt, velti laiku pārdomām, izsver visus riskus un sekas. Paaugstināts emocionālais fons traucēs saziņai.

Zivis

Intuīcija šodien sniegs pareizo padomu, izmanto to! Problēmas, ar kurām tu šobrīd saskaries, ir tavu pagātnes kļūdu rezultāts. Padomā par to, ko izdarīji nepareizi un kā varētu to labot. Nesēdi mājās, vairāk socializējies un satiec jaunus cilvēkus.