Vairāk nekā pusmiljards eiro! Ekonomisko lietu tiesa sākusi skatīt lielāko “naudas atmazgāšanas” lietu vēsturē 0
Ekonomisko lietu tiesa pirmdien, 11. augustā, sāka skatīt Latvijas vēsturē lielāko “naudas atmazgāšanas” lietu, kurā apsūdzības celtas privātpersonām. Par vairāk nekā pusmiljarda eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā apsūdz sešus cilvēkus. Saskaņā ar apsūdzību grupas līderis ir ietekmīgais Latgales uzņēmējs Elmārs Laizāns, vēsta LTV raidījums “Panorāma”.
Latgalē ietekmīgais uzņēmējs Elmārs Laizāns, kura bizness saistīts ar lauksaimniecību, kravu pārvadājumiem un nekustamajiem īpašumiem, tiesas sēdei pievienojās attālināti no Liepājas cietuma. Kopš pagājušā gada 20. jūnija viņam ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Prokuratūras ieskatā, Laizāns 2007. gada septembrī izveidoja grupu un viņa darba uzdevumā Jānis Purniņš, Ruslans Gusevs, Vladislavs Osovskihs, Artjoms Rižakovs, Inga Ostrovska un vēl citas kriminālprocesā nenoskaidrotas personas ilgstoši legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus skaidrā naudā – kopumā vairāk nekā 531 miljona eiro apmērā.
Prokuratūra uzskata, ka naudu grupa legalizēja, pērkot dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs un ieguldot naudu šo nekustamo īpašumu uzlabošanā, uzturēšanā un būvniecībā, iegādājoties dažādas, tajā skaitā luksusa preces.
“Kriminālprocesā ir pieņemti vairāk nekā 90 lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Tie ir nekustamie īpašumi gan Latvijā, gan Spānijā. Tie ir skaidras un bezskaidras naudas finanšu līdzekļi.
Tāpat arī retro automašīnu kolekcija, luksus automašīnu kolekcija, dažādi dārgmetāli un dārgakmeņu izstrādājumi,” klāstīja prokuratūras pārstāve Ieva Šomina.
Prokurors Imants Orubs, nolasot apsūdzību, norādīja, ka Laizāns organizējis telpu atrašanu un slēptuves izveidi Skolas ielā 30, Rīgā, kur tika glabāta noziedzīgi iegūtā skaidrā nauda.
Gada sākumā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “De facto” apskatīja pagrabtelpā izveidotos seifus. Šaurajā telpā bija ierīkots pacēlājs, kas veda uz pirmo stāvu – apsūdzētā Jāņa Purniņa firmas “Lumiap” piederošām telpām.
“De facto” ziņoja, ka izmeklētāji konstatēja, ka šīs telpas ar skapī izbūvētu slepenu ieeju savienotas ar blakus esošo Laizāna īpašumu. Caurstaigājamais skapis bija redzams video, ko policija izplatīja medijiem pēc nelegālo cigarešu kontrabandas aizturēšanām Ludzā pagājušā gada decembrī. Seifos atrasto naudu – vairāk nekā 68 tūkstošus eiro un vairāk nekā četrus tūkstošus britu mārciņas tiesa atzina par noziedzīgi iegūtu.
Pagājušajā mēnesī tiesa apstiprināja prokuroru noslēgto vienošanos ar 23 Ukrainas pilsoņiem, kuri atzina savu vainu nelegālo cigarešu ražošanā. Viņiem noteica cietumsodu robežās no deviņiem mēnešiem līdz vienam gadam.
Šajā krimināllietā tiesai neviens savu vainu neatzina. Tikai divi no apsūdzētajiem sēdi apmeklēja klātienē.