Vajadzēs atrast veidu, kā radoši izpaust savas emocijas. Dienas horoskops 11. oktobrim 0
Auns
Šī diena būs lieliski piemērota, lai sāktu veidot jaunus plānus un spertu pirmos soļus pretī saviem sapņiem. Jau šodien tev var rasties iespēja īstenot kādu no saviem senajiem nodomiem vai pat piepildīt kādu nelielu vēlēšanos, kas ilgi bija atlikta malā. Dažus Aunus sagaidīs negaidīti piedzīvojumi vai tikšanās, kas liks pasmaidīt un iedvesmos. Protams, nebūs viss tikai rožaini – iespējamas arī nelielas sadzīviskas problēmas vai steidzami darbi mājās, kas prasīs ātru reakciju. Taču tava enerģija un apņēmība palīdzēs ar visu tikt galā. Dienas beigās jutīsi gandarījumu par paveikto.
Vērsis
Lai sasniegtu to, ko esi iecerējis, tev vajadzēs būt aktīvam un rīkoties apdomīgi. No rīta noteikti vērts visu saplānot – dienas ritms būs straujš, un sistemātiska pieeja palīdzēs izvairīties no stresa. Sākums solās būt veiksmīgs, taču vēlāk var rasties kādi nelieli sarežģījumi, tāpēc neuztver visu pārāk viegli. Esi vērīgs, izvērtē katru soli un neļauj emocijām valdīt. Attiecībās ar tuvajiem esi iejūtīgs – ļauj viņiem izrunāties, jo reizēm vienkārši uzklausīšana spēj atrisināt daudz vairāk nekā padoms.
Dvīņi
Šodien vari just sevī nemieru un impulsivitāti. Gribēsies reaģēt spontāni, bet tieši tur slēpjas riski – pārsteidzīgi vārdi vai rīcība var radīt pārpratumus un pat strīdus. Pirms kaut ko saki vai dari, ievelc elpu un padomā. Tomēr kopumā diena būs piemērota, lai parādītu pasaulei savus talantus un spējas – tev ir daudz, ar ko lepoties, tikai jāļauj citiem to ieraudzīt. Arī mājas lietas prasīs uzmanību, taču šoreiz vari cerēt uz palīdzību – nepaliksi viens ar pienākumiem.
Vēzis
Šodien tev būs jāizcīna dažas iekšējas “kaujas” – gan ar apkārtējiem, gan ar sevi pašu. Tu būsi spītīgs un nelabprāt klausīsies citu padomos, taču dažkārt tas pat nāks par labu – katram jādzīvo pēc sava prāta. Var rasties vēlme pēc pārmaiņām – gan darba vidē, gan mājās. Iespējams, beidzot saņemsies mainīt kaut ko, ko jau sen apsver. Dienas beigās sapratīsi, ka šī neatlaidība tev palīdzējusi kļūt stiprākam.
Lauva
Šodien tu burtiski starosi – tava pozitīvā enerģija pievilks cilvēkus kā magnēts. Kur vien parādīsies, tur radīsi patīkamu atmosfēru un atstāsi iespaidu. Iespējams, saņemsi uzaicinājumu uz pasākumu vai satikšanos, kur būsi uzmanības centrā. Tev piemīt šarms, ko nevar nepamanīt. Vienīgais, no kā vajadzētu izvairīties – pārlieku lielas ambīcijas vai lepnums. Kolēģu vai draugu vidū var parādīties skaudība, tāpēc saglabā pieticīgu pārliecību par sevi un neliec citiem justies aizēnotiem.
Jaunava
Diena sola būt ražīga un produktīva. Darbā tu vari sasniegt ko nozīmīgu, jo šobrīd tevi vada spēcīga vēlme pēc izaugsmes un panākumiem. Tu būsi pārliecinošs, drosmīgs un skaidri zināsi, ko vēlies. Apkārtējo viedoklis tevi šodien maz ietekmēs – tu rīkosies pēc saviem principiem. Tomēr atceries, ka pārmērīga pašpārliecība reizēm var radīt spriedzi. Vakars sola kaislīgu noskaņu – partneris novērtēs tavu uzmanību un aizrautību.
Svari
Tu būsi sabiedrisks, draudzīgs un viegli atradīsi kopīgu valodu ar visiem. Tava spēja klausīties un iedrošināt padarīs tevi par uzticamu sarunu biedru. Draugi un kolēģi var vērsties pie tevis pēc padoma, un tu pratīsi viņus atbalstīt. Varbūt pat izdomāsi ko īpašu – piemēram, pagatavosi gardu maltīti vai izmēģināsi jaunu recepti, kas iepriecinās tuvos. Darbā gan saglabā mieru – labāk darīt lēnām un rūpīgi nekā steigties.
Skorpions
Šodien tev var būt grūti pieņemt citu viedokli, un tas var radīt nesaskaņas, īpaši darba vidē. Ja kolēģi sāk tevi pārprast, mēģini būt atvērtāks un draudzīgāks – tev nav jāpiekāpjas, bet svarīgi nezaudēt komandas garu. Tajā pašā laikā tava iekšējā apņēmība un ideālisms palīdzēs noturēties uz pareizā ceļa. Esi uzticīgs savām vērtībām, bet neaizmirsti arī par diplomātiju.
Strēlnieks
Lieliska diena ceļojumiem, komandējumiem vai vienkārši nelielai izbraukšanai ārpus ierastās vides. Šāds pārmaiņu brīdis palīdzēs tev paraudzīties uz dzīvi no malas un saprast, ko gribas uzlabot. Attiecības ar kolēģiem vai partneri kļūs harmoniskākas – sarunas būs vieglas un iedvesmojošas. Vakarā dod sev iespēju atpūsties un paplašināt redzesloku, apmeklējot kultūras vai izklaides pasākumu.
Mežāzis
Šodien tev vajadzēs atrast veidu, kā radoši izpaust savas emocijas – tas palīdzēs atslābt un sakārtot domas. Iespējams, jūties noguris no rutīnas vai nedaudz neapmierināts ar attiecībām. Esi uzmanīgs – greizsirdība var tikai sarežģīt situāciju. Darbs šodien nešķitīs prioritāte, vairāk gribēsies mieru un nodarbošanos ar savām interesēm. Atceries – reizēm ir labi ļaut sev vienkārši atpūsties un darīt to, kas iepriecina.
Ūdensvīrs
11. oktobrī tevī var pamosties perfekcionists – gribēsies, lai viss izdodas ideāli, taču tas var radīt spriedzi. Nelielas neveiksmes var tevi nomākt vairāk, nekā vajadzētu. Mēģini atcerēties, ka kļūdas ir dabiska dzīves daļa. Saruna ar kādu tuvu cilvēku palīdzēs atgūt līdzsvaru un mieru. Atrodi laiku atpūtai – pastaiga, meditācija vai vienkārši klusums palīdzēs sakārtot domas un saprast, ko patiesībā vēlies.
Zivis
Diena sola būt sirsnīga un piepildīta ar komunikāciju. Tev gribēsies būt starp cilvēkiem – ar draugiem, partneri vai kolēģiem. Tu jutīsies labi, runājot, daloties domās un emocijās. Apkārt valdīs viegla un pozitīva enerģija, un tu ļausi notikumiem ritēt savu gaitu. Šī diena būs piemērota, lai apstātos un vienkārši izbaudītu mirkli – bez steigas, ar pateicību par to, kas tev ir.