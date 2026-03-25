"Vakcinācija ir izglītības jautājums!" Kritiskās domāšanas trūkums apdraud bērnu veselību Latvijā
Kristaps Zaļais, Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, RSU lektors, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka vakcinācijas jautājums lielā mērā ir saistīts ar izglītību un sabiedrības spēju kritiski izvērtēt informāciju.
Viņš norādīja, ka dezinformācija, tostarp mākslīgā intelekta radīts saturs, arvien biežāk ietekmē cilvēku uztveri, un bez attīstītas kritiskās domāšanas sabiedrība var viegli noticēt nepatiesai informācijai. Tāpēc, viņaprāt, būtiski ir ieguldīt jaunās paaudzes izglītošanā, lai nākotnē šādas kļūdas tiktu pieļautas retāk.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka vakcinācija ir arī vecāku atbildība.
