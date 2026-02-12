“Bet tā problēma ar vakcināciju ir tāda, ka…” Kalviņš par atbildību un noziedzību 0

8:00, 12. februāris 2026
Ārsti rekomendē vakcinēties pret dzīvībai bīstamajām slimībām – bakām, tuberkolozi, difteriju un citām infekcijas slimībām.

“Ir vesela virkne infekcijas slimību, pret kurām ir efektīvas vakcīnas. Nevakcinēties ir muļķība, kas robežojas ar noziedzību, jo cilvēks apdraud pārējos sabiedrības locekļus. Bet tā problēma ar vakcināciju ir tāda, ka, piemēram, gripai vienā sezonā var būt vairāki variantu, bet nevar jau zināt, pret kuru savakcinēties, jo visi šie veidi mutējas!” TV24 raidījumā “Dienas personība” izsakās Ivars Kalviņš, profesors, Zinātņu akadēmijas prezidents, LU padomes loceklis.

Plašāk video.

