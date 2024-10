Valsts kapitālsabiedrība “TET” atvainojas pasaules čempionam riteņbraukšanā Romānam Vainšteinam Ieteikt







Valstij daļēji piederošais uzņēmums SIA “TET” lūdzis piedošanu 2000.gada pasaules čempionam riteņbraukšanā Romānam Vainšteinam par komunikāciju, kāda radusies, risinot problēmu par vīrieša īpašumā ieraktu telekomunikāciju kabeli, no kura uzņēmums licis atbrīvoties paša spēkiem, turklāt – par saviem līdzekļiem, vēsta TV24 raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči”.

Romāns Vainšteins vēlējās saimniekot savā īpašumā Kuldīgas pusē, taču saskārās ar apgrūtinājumu. Pašam nezinot, teritorijā sen atpakaļ ierakts kabelis, bet, vēršoties būvvaldē, atklājās, ka tas neesot atzīmēts dokumentos. Vainšteins vēlējās atbrīvoties no kabeļa un uzsāka saziņu ar “TET”. Taču uzņēmums esot atbildējis: ja Vainšteins vēlas atbrīvoties no kabeļa, tad varot darīt to pats. Uzņēmums to nedarīšot, jo neesot dokumenti.

Pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā (2000.gads) Romāns Vainšteins sacīja: “Trakākais ir tas, ka mums parastajiem mirstīgajiem ir pašiem jācīnās ar nelikumībām, ko dara lielie uzņēmumi. Pašiem jāgriežas būvvaldē, zemes dienestā, pašiem jāmēģina sazināties ar “TET”. Un par visu pašiem jāmaksā. Tas prasa laiku, līdzekļus. Es nezinu vai tas ir pareizi”

Jau nedaudz vairāk kā pusotru gadu Vainšteins mēģina no kabeļa atbrīvoties, lai zemes apbūves gabalu varētu attīstīt. Taču procesu kavējot uzņēmuma lēnā pieeja problēmas risināšanā un gausā komunikācija.

TV24 lūdza Latvijas kapitālsabiedrību “TET” komentēt konkrēto gadījumu. Uzņēmuma juridiskās daļas vadītājs Toms Meisītis norādīja, ka patlaban problēma pēc būtības esot atrisināta, un viņš uzņēmuma vārdā atvainojās par pārpratumiem, kas radās komunikācijā ar Vainšteinu.

“TET” juridiskās daļas direktors Toms Meisītis atzina: “Tur neviens klients šobrīd nav pieslēgts. Tas kabelis ir neaktīvs. Nepastāv pilnīgi nekādi apgrūtinājumi, ierobežojumi, tur veikt būvdarbus tajā zemesgabalā. Visi ierobežojumi šobrīd ir noņemti, nav aktīvi un aktuāli.”

Romāns Vainšteins gan nepiekrīt, ka viss esot atrisināts. Mērnieki, iesniedzot dokumentus Valsts zemes dienestā, atklāja, ka “TET” savu darbu neesot izdarījis līdz galam. Kabelis vēl joprojām esot datu bāzē. Līdz ar to šos apbūves gabalus nevarot reģistrēt zemes dienestā. Vainšteins piebilda, ka nezina, kad uzņēmums to varēšot izdarīt, jo viņam neviens no “TET” nepaziņo par izdarītajiem darbiem.

Romāns Vainšteins. Ekerānuzņēmums no TV24 video.