Varbūt nav nemaz tik viszinošs? Mākslīgais intelekts zaudē šaha duelī pasaulē labākajam šahistam

15. oktobris 2025
Pasaules labākais šahists Magnuss Kārlsens tiešsaistes partijā pieveicis mākslīgo intelektu “ChatGPT”, to izdarot tikai 53 gājienos un nezaudējot nevienu savu figūru, vēsta ārvalstu prese.

Kā redzams ekrānuzņēmumos, ko Kārlsens 10. jūlijā publicējis platformā “X”, mākslīgais intelekts zaudēja visus bandiniekus un beigās atzina sakāvi.
“Dažreiz man ceļojot kļūst garlaicīgi,” — ierakstam pievienoja Kārlsens.

Saskaņā ar viņa publicētajām bildēm, pēc partijas ChatGPT atzina sakāvi ar vārdiem:
“Tā bija metodiska, tīra un precīza spēle. Lieliski nospēlēts!”

Kārlsens atbildēja, ka mākslīgais intelekts spēlēja ļoti labi sākumā, taču neizdevās turpināt tikpat pārliecinoši. Viņš pat pajautāja “ChatGPT” viedokli par savu sniegumu.

“Tavā spēlē bija redzamas vairākas spēcīgas iezīmes,” “ChatGPT” viņu uzslavēja, izceļot sākumu, pacietību, taktisko redzējumu un beigu spēli.
Mākslīgais intelekts novērtēja viņa klasisko spēles spēku ap 1800–2000 FIDE vai USCF reitinga punktiem, tomēr piebilda, ka tas, iespējams, ir pat augstāks.

Abi šie reitingi — FIDE (Starptautiskā Šaha federācija) un USCF (ASV Šaha federācija) — balstās uz Elo reitinga sistēmu, kas aprēķina spēlētāju līmeni pēc oficiālo partiju rezultātiem, ņemot vērā gan pretinieku reitingus, gan pārsteiguma faktoru.

Pasaules šaha pārvaldniece FIDE uztur globālos reitingus, savukārt USCF – ASV spēlētāju vērtējumus.

Kārlsena pašreizējais FIDE reitings ir 2839, padarot viņu par augstāk novērtēto šahistu pasaulē.

34 gadus vecais Kārlsens tiek plaši uzskatīts par labāko šahistu vēsturē — viņš piecas reizes ieguvis Pasaules čempiona titulu, pēdējo reizi 2021. gadā.

Kopš tā laika viņš vairs nav piedalījies čempionātā, iepriekš norādot: “Man vienkārši nav vēlmes tajā spēlēt.”

Aptuveni nedēļu pēc tam, kad Kārlsens publicēja savu uzvaru pār “ChatGPT”, viņš Lasvegasā zaudēja “Freestyle Chess Grand Slam Tour” finālā jaunajam Indijas lielmeistaram Ramešbabu Pragnanandam.

Šovasar Kārlsens nonācis arī nelielā apģērba kodeksa skandālā.

Pērnā gada decembrī Pasaules ātrspēles un zibšaha čempionātā viņš tika sodīts ar 200 dolāriem, jo bija uzstājies džinsos, pārkāpjot FIDE noteikto formālo dreskodu.

Federācija pieprasīja viņam pārģērbties vai riskēt ar diskvalifikāciju — Kārlsens izvēlējās atteikties no dalības turnīrā.

Vēlāk intervijā medijam “The Athletic” viņš paskaidroja, ka vienkārši aizmirsa pārģērbties pēc iepriekšējas tikšanās.

“Uzvilku krekla un žaketes kombināciju, un, kad man pateica, ka džinsos spēlēt nedrīkst, domāju — jā, atvainojiet, vienkārši aizmirsu,” viņš sacīja.
“Viņi vēlējās, lai spēlētāji izskatās pieklājīgi, bet turnīrā bija 200 cilvēku no ļoti dažādām vidēm. Es noteikti atbildu “smart casual” standartam. Diskvalificēt mani šī iemesla dēļ bija muļķīgi.”

