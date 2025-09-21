“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16

LA.LV
20:11, 21. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Imigrantu pieplūdums pēdējos gados Latvijā dzīvi ir manāmi izmainījis. Kāds tētis publiski brīdina citus vecākus, lai pārrunā ar savām meitām drošības jautājumus, kas var noderēt ikvienai jaunais sievietei un meitenei. Konkrētās situācijas apstākļus policija nav skaidrojusi, tomēr šāds x ieraksts var kalpot par piemēru citiem, kā rīkoties, kam pievērst uzmanību vai kā risināt šādas situācijas.

Reklāma
Reklāma
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Gadsimtiem rūpīgi glabāts noslēpums: ko par tevi atklāj tava dzimšanas mēneša akmens
“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Lasīt citas ziņas

“Šodien Liepājā šis pārdevējs no “Pakistānas Kebaba” mēģināja iepazīties ar manu 11 gadus veco meitu, lūdza tālruni un gribēja iepazīties. Pieļauju, ka mana meita nav vienīgā ar ko viņš nmēģinājis iepazīties. Policija atteicās aizturēt un iepazīties ar viņa tālruņa saturu.” Jānis uzrunā publiski citus un policiju.

CITI ŠOBRĪD LASA
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
“Vecāki un pedagogi ir pastrādājuši noziegumu pret bērniem!” Skolotājs pastāsta par reālo situāciju skolās
Tramps publiski dod solījumu Baltijas valstīm. Cik ļoti var ticēt viņa vārdam?

Miks viņam atbild: “Lūdzu, vēršaties policijā. Aizejiet uz tuvāko iecirkni kopā ar meitu un uzrakstiet iesniegumu. Šādus gadījumus nevar atstāt tikai twitterim.”

Liāna Langa iesaka: “Jums jāraksta uz šejieni: Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas 4. nodaļa (cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas) | Valsts policija”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Drīz Rīga izskatīsies kā Islamabada vai Mumbaja!” Latvieši nikni par skatu Rīgas lidostā
VIDEO. “Tad mēs nekad pie viena galda nesēdēsim!” Jānis Pļaviņš kameras priekšā iztaujā tēti Māri Pļaviņu par Medņa skandālu
RAKSTA REDAKTORS
“Mēģinām to atrisināt mierīgi. Ja izņemsiet, tad nekādu seku nebūs!” Smaržu pārdevēja publiski nopeļ pašmāju mūziķi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.