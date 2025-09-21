“Mana meita noteikti nav vienīgā!” Tēvs brīdina vecākus, lai sargā bērnus no kebabnīcu darbiniekiem 16
Imigrantu pieplūdums pēdējos gados Latvijā dzīvi ir manāmi izmainījis. Kāds tētis publiski brīdina citus vecākus, lai pārrunā ar savām meitām drošības jautājumus, kas var noderēt ikvienai jaunais sievietei un meitenei. Konkrētās situācijas apstākļus policija nav skaidrojusi, tomēr šāds x ieraksts var kalpot par piemēru citiem, kā rīkoties, kam pievērst uzmanību vai kā risināt šādas situācijas.
“Šodien Liepājā šis pārdevējs no “Pakistānas Kebaba” mēģināja iepazīties ar manu 11 gadus veco meitu, lūdza tālruni un gribēja iepazīties. Pieļauju, ka mana meita nav vienīgā ar ko viņš nmēģinājis iepazīties. Policija atteicās aizturēt un iepazīties ar viņa tālruņa saturu.” Jānis uzrunā publiski citus un policiju.
Iesniegumu @Valsts_policija uzrakstīju. Persona meitai stāstīja, ka viņam ir 17 gadi un gribot kļūt par viņas labāko draugu. Prasīja viņas snapčatu un tālruni. Sagaidīju policijas ekipāžu, atteicās uzreiz uzsākt kriminālprocesu un izņemt tālruni. Noprotu, arī tel. apskati neveica
Policijas ekipāža skaidroja, ka draudzēties nav noziegums un tālruni kā lietisko pierādījumu neizņēma. Pieļauju, ka personai tur jau ir citu bērnu kontakti. Tagad protams visu būs izdzēsis. Šādas lietas jārisina uz karstām pēdām.
Miks viņam atbild: “Lūdzu, vēršaties policijā. Aizejiet uz tuvāko iecirkni kopā ar meitu un uzrakstiet iesniegumu. Šādus gadījumus nevar atstāt tikai twitterim.”
Liāna Langa iesaka: “Jums jāraksta uz šejieni: Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas 4. nodaļa (cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas) | Valsts policija”
Nē. Meita atnāca mājās un pastāstija māsai. Vecākā meita pastāstīja man un sievai. Tad ar meitu aizbraucu uz kebabnīcu, lai nofotografētu pārdevēju. Papildus izsaucu policiju.
Labdien! Aicinām Jūs vērsties Valsts policijā ar iesniegumu, ja Jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu likumpārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu.
Nu,tūlīt Tev piešūs lietu…datu aizsardzība,naida runa,apmelošana-gan kaut ko izdomās.
@Valsts_policija pic.twitter.com/65gucW8v8a
Viņa kultūrā normāla reakcija uz precību vecuma sievieti.
UK atsauce uz kultūru atšķirību nodrošina tādam preciniekam brīvību. Savukārt sašutušais tēvs bieži vien tiek aizturēts par pārlieku aktīvu rīcību.
Mums ir ļoti maz laika līdz tas būs arī pie mums
@Valsts_policija @prokuratura_LV @SilinaEvika @Braze_Baiba @edgarsrinkevics gaida tādu pašu grooming skandālu kā🇬🇧.Tur politiķi,policija, socdarbinieki gadu desmitiem piesedza pedofīlus,kas veica prātam neaptveramas lietas. Cer,ka braucošie uz 🇱🇻 "paki" utml būs labāki kā 🇬🇧🇸🇪🇫🇷.
Viņu pasaules malā izvarošana un pedofīlija neskaitās noziegumi, tās ir normālas ikdienas lietas. Tagad viņi ar savu kultūru bagātinās mūs visus.
Nu, tautas sargi @Valsts_policija … daiļi te čivinat, bet, kad reāli kāds jāņem pie dziesmas, tad aste kājstarpē, ja? Kas tad mūs un mūsu bērnus sargās, ja ne VALSTS policija? Vai jūs esat no citas valsts?
Kā man pietrūkst tās dienas, kad es naivi domāju, ka mūsu valsts valdība strādā mūsu, valsts pamatiedzīvotāju, interesēs.
Es goda vārds nesaprotu- ko jūs visi spēlējaties ar viņiem. Te nekāda policijas vai citu instanču iesaiste nav nepieciešama. Sagaidi, kad beidzas darba diena un nokārto visu.
Valstij ir pie dirsas, ar progresīvajiem priekšgalā
Visi ir tik mīksti palikuši, ka neprot viesim izskaidrot pilsētas iekšējos kārtības noteikumus? Kur palikuši visi "vietējie pacani", kuri nesen vēl jebkuram citas pilsētas viesim bija gatavi tāfeli izlīdzināt?!?!
Es vēlētos skaidrot visu notikušo, jo es biju klāt kebabu veikalā incidenta brīdī. Toreiz meitene, kura ir tikai 11 gadus veca, lūdza Monster enerģijas dzērienu. Saskaņā ar likumu tādu dzērienu nevar pārdot mazgadīgai personai, un tāpēc tas viņai tika atteikts.
A kāpēc viņš vēl nav pakritis uz ielas, salauzis abas rokas, žokli, ribas, kājas?
Liepājā veču vairs vispār nav? Ko? Nu tad gaidiet kad šitādi kropļi izvaros jūsu meitas, māsas, sievas, mātes un tiesneši dos viņiem 2 nedēļas nosacīti, ES neļaus samelot…
Viss jūsu rokās…
Bērnu laulības tur joprojām notiek, īpaši lauku apvidos – ANO aplēses liecina, ka ~21% meiteņu Pakistānā apprecas pirms 18 gadu vecuma. Čalis vienkārši ir pieradis…. un uzskata, ka tas ir normāli. Pirmā paaudze praktsiki neintegrējas
Šis varbūt sievu meklē, nav īsti sapratis kā te lietas Eiropā darās. Neesam bijuši pietiekami iekļaujoši un izglītojoši pret jaunajiem inženieriem un ārstiem.
Policija šādos gadījumos jums nepalīdzēs, diemžēl!
Esmu pārliecināts ka peldēt viņš nemāk, it sevišķi Baltijas jūras ūdenī.
