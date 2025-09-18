Foto: Ekrānuzņēmums no “Threads”/Canva

“Vāverīte ir pazudusi!” ar patiesi šokējošu atklāsmi daudzu sociālo tīklu lietotāju sirdis satricināja kāda “Threads” lietotāja, kura dalījās ar iecienītās “Laimas” šokolādes attēlu.

Taču, kā vēlāk atklājās, taisnība bija kaut kur pa vidu.

Uz šokolādes redzams uzraksts “Ekstra”, un daudzi ieraksta komentētāji vērš uzmanību, ka tā nemaz nav “Vāverīte”.

“Tā jau nav “Vāverīte” šokolāde, tāpēc arī nav vāveres virsū,” steidz norādīt viena no ieraksta komentētājām.

Cits pajoko: “Dabūja riekstus un prom ir, tas normāli.”

Vēl kādam ir savs viedoklis par dizainu: “Dizains atgādina “pēc 5 minūtēm jāiesniedz ideju” variantu.”

“Un, domājat, ka ar dzīvnieka attēlu uz iepakojuma, šokolāde labāk garšo?” cits vaicā.

Izskan arī viedoklis, ka “Laimas” produkti tagad garšojot citādi, taču skaidrs ir viens, vāverīte no “Vāverītes” nekur nav pazudusi.

LA.LV Aptauja

Vai tu iegādājies "Laimas" produkciju?

  • Jā, regulāri
  • Jā, svētkos
  • Reti
  • Ļoti reti
  • Nekad
  • Neēdu saldumus

