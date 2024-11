VIDEO. “Kur palikuši mani zefīriņi?” Elbakjans sašutis par zefīra “Maigums” jauno izmēru Ieteikt







Sociālajā tīklā “TikTok” pamanījām, ka “Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans izvietojis video, kurā paudis sašutumu par to, ka zīmola “Laima” ražotie zefīri “Maigums” laika gaitā ir palikuši daudz mazāki.

Elbakjans pie publicētā video raksta: “Kur palikuši mani zefīriņi???” Video laikā viņš skaidro, ka agrāk zīmola “Laima” ražotie zefīri “Maigums” ir bijuši daudz lielāki, taču liels bijis viņa sašutums, kad atvēris zefīru kasti un konstatējis, ka zefīri ir mainījuši savu formu, proti, palikuši mazāki.

Lai noskaidrotu, vai zefīri patiešām ir palikuši daudz mazāki kā tie bijuši iepriekš, LA.LV sazinājās ar zīmola “Laima” ražotājiem.

SIA “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja Laura Bagātā norāda, ka zefīrs “Maigums” patērētājiem ir pieejams divos dažādos izmēros. “Zefīrs “Maigums” nešaubīgi ir viens no iecienītākajiem zīmola “Laima” saldumiem. Šajā gadījumā būtiski norādīt, ka patērētājiem ir pieejami zefīri “Maigums” divos dažādos svaros – klasiskais jeb 25 gramu zefīrs un 15,5 gramu zefīrs jeb mini “Maigums”. Attiecīgi katrs no “Maigums” veidiem tiek ražots dažādos iepakojumos. Zefīri ar mazāko svaru tiek piedāvāti kārbās, savukārt lielie “Maigums” zefīri tiek fasēti maisiņu iepakojumā. Ja rodas kādas bažas par to, kurš no zefīriem atrodas iepakojumā, vienmēr var vadīties pēc informācijas par produkta svaru, kas ir norādīts uz iepakojuma.

Šajā gadījumā satraukumam nav pamata, jo zefīra “Maigums” svars jau ilgu laiku ir nemainīgs un vēl joprojām saldummīļiem tiek piedāvāts gan klasiskais, gan mini “Maigums”.

zefīrs mini "Maigums" (15,5g)

zefīrs "Maigums" (25g)