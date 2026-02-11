Sniegputenis.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Ziemas maģija ir atpakaļ! Nedēļas izskaņā gaidāmi ekstremāli laikapstākļi

LETA
7:43, 11. februāris 2026
Piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, liecina jaunākās sinoptiķu prognozes.

Trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu Sēlijā un Latgalē ilgstoši snigs, bet ceturtdien dienas laikā Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra Latgales dienvidos paaugstināsies līdz nulles atzīmei.

Piektdien, pastiprinoties austrumu, ziemeļaustrumu vējam, vējš putinās sniegu. No dienvidrietumiem valsti šķērsos plaša nokrišņu zona, neliels putenis pāraugs stiprā sniegputenī, līdz sestdienai daudzviet uzsnigs 10-20 centimetri sniega. Vietām – galvenokārt Latvijas dienvidaustrumos – gaidāms arī lietus un atkala.

Paredzams, ka vēja ātrums brāzmās piektdien pieaugs līdz 10-15 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz 20 metriem sekundē. Sākot ar piektdienas pēcpusdienu, daži lauku ceļi sniegputeņa dēļ var kļūt neizbraucami. Sestdien gaidāms lēnāks vējš.

Visticamāk, īslaicīgs atkusnis skars tikai valsts dienvidaustrumu daļu. Svētdien kļūs vēsāks, naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra vietām var noslīdēt zem -25 grādiem. Arī nākamnedēļ iespējama svārstīga gaisa temperatūra un nokrišņi.

