Šausmas Kanādā: kādā mazpilsētā nošauti 10 cilvēki 7
Britu Kolumbijā notikušā skolas apšaudē nogalināti vismaz astoņi cilvēki, tostarp uzbrucējs, savukārt vēl divi cilvēki atrasti miruši kādā mājā, ko Kanādas varasiestādes uzskata par saistītu ar uzbrukumu, vēsta ārvalstu prese.
Apšaude Tumbler Ridžas vidusskolā (Tumbler Ridge Secondary School) atstājusi vairāk nekā 25 ievainotos, tostarp divus cilvēkus ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem, paziņoja Kanādas Karaliskā jātnieku policija (RCMP).
“Skolā atrasti vēl seši bojāgājušie, neskaitot aizdomās turēto. Divi cietušie ar nopietniem vai dzīvībai bīstamiem ievainojumiem ar helikopteru nogādāti slimnīcā. Trešais cietušais mira transportēšanas laikā uz slimnīcu,” teikts RCMP paziņojumā.
Runājot ar žurnālistiem, RCMP pārstāvis Kens Floids norādīja, ka izmeklētāji zina šāvēja identitāti, taču vārdu neatklās. Uzbrukuma iemesli joprojām nav skaidri. “Pašlaik mēs vēl neesam situācijā, lai saprastu, kāpēc tas notika un kas varēja motivēt šo traģēdiju,” sacīja Floids. Viņš piebilda, ka policija turpina izmeklēt, kā upuri bijuši saistīti ar šāvēju.
“Reaģējot uz aktīvo apšaudi, policija iegāja skolā, lai atrastu apdraudējuma avotu. Pārmeklēšanas laikā policisti atrada vairākus cietušos. Tāpat atrasts miris arī cilvēks, kuru uzskata par šāvēju, ar ievainojumu, kas, iespējams, nodarīts pašam sev,” teikts RCMP paziņojumā.
Saskaņā ar Peace River South apgabala likumdevēju Leriju Neifeldsu kopienā tika nosūtīti “pārmērīgi” resursi, tostarp RCMP un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, taču plašāka informācija netika sniegta, bažījoties, ka tas varētu apdraudēt notiekošās operācijas drošību.
Iepriekš RCMP bija izsludinājusi policijas ārkārtas brīdinājumu par aktīvu šāvēju, taču šis brīdinājums tagad ir atcelts.