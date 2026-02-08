Lielākā daļa no mums to dara! Īsziņu sūtīšanas ieradums, kas bieži kļūst par attiecību slepkavu 0
Var droši teikt, ka lielākā daļa no mums vēlas atrast, izveidot un saglabāt veselīgas attiecības. Tieši tāpēc mēs pievēršam uzmanību savai uzvedībai, vārdiem un tam, kā tie ietekmē otru cilvēku. Tas ir dabiski – un arī gudri.
Runājot par attiecību “slepkavām”, pasaulslavenais psihologs Džons Gotmans jau sen identificējis četrus galvenos draudus: kritiku, nicinājumu, aizstāvēšanos un emocionālu atsvešināšanos. Taču ar to saraksts nebeidzas. Arī komunikācijas ieradumi, īpaši digitālajā vidē, var kļūt par nopietnu problēmu.
Attiecībām nav jābūt smagām vai sarežģītām – tās var būt skaistas un piepildītas, ja tajās iegulda darbu. Tas attiecas gan uz romantiskām, gan platoniskām attiecībām. Ir svarīgi saprast, ko nekad nevajadzētu teikt partnerim, kāda ir viņa mīlestības valoda un – arvien biežāk – kā jūs komunicējat īsziņās.
Tieši par to žurnālam “Parade” stāsta Hārvardā apmācīta klīniskā psiholoģe un attiecību eksperte Dr. Sabrīna Romanofa. Viņa norāda uz vienu ļoti izplatītu īsziņu sūtīšanas ieradumu, kas īpaši attiecību sākumā var radīt nopietnas problēmas.
Īsziņu sūtīšanas ieradums Nr. 1, kas sagrauj attiecības
Pēc Dr. Romanofas teiktā, viskaitīgākais ieradums ir neapspriest savas cerības attiecībā uz īsziņu sūtīšanu – gan atbilžu ātrumu, gan sarakstes intensitāti, īpaši pirms pirmā randiņa.
Psiholoģe skaidro: “Cilvēki bieži pieļauj kļūdu, vai nu pārāk ilgi neatbildot, vai arī sagaidot zibensātras atbildes dažu sekunžu laikā.”
“Kad cerības nav saskaņotas, cilvēkiem ir viegli justies noraidītiem vai nenovērtētiem,” uzsver Dr. Romanofa. “Mūsdienās, kad pastāv ilūzija par neierobežotu potenciālo partneru skaitu, šādas neatbilstības var likt cilvēkiem ātri atteikties vienam no otra — bieži vien pārāk pārsteidzīgi.”
Rezultāts? Pārpratumi, pieņēmumi, atsvešināšanās un sajūta, ka starp diviem cilvēkiem kaut kas “nestrādā”.
Kā uzlabot attiecības, mainot tikai vienu ieradumu
Psiholoģe aicina atklāti un mierīgi runāt par komunikācijas paradumiem jau sarunu sākumposmā. Tas nenozīmē prasības vai pārmetumus — drīzāk skaidrojumu.
“Ir pilnīgi normāli vieglā tonī izstāstīt par savu darba grafiku, pieejamību un to, ka klusums īsziņās ne vienmēr nozīmē neieinteresētību otrā,” viņa saka.
Svarīgs ir kompromiss. Ja viens cilvēks vēlas biežāku saraksti, bet otram tā šķiet nogurdinoša, iespējams atrast vidusceļu – piemēram, vienoties par noteiktu komunikācijas intensitāti līdz randiņam.
“Hily Dating App” veiktā aptauja rāda, ka 49% sieviešu sagaida atbildi 15 minūšu laikā, kas daudzos gadījumos ir nereāli. Tas tikai vēlreiz apliecina, cik būtiska ir skaidra komunikācija.
3 citi īsziņu sūtīšanas ieradumi, kas var kaitēt attiecībām
Papildu nesaskaņotām gaidām pastāv arī citi brīdinājuma signāli.
1. Pazušana bez paskaidrojuma
Neatbildēšana uz ziņām vairākas dienas rada apjukumu un neuzticēšanos. “Nav attaisnojuma pilnīgai klusēšanai bez paskaidrojuma,” saka psiholoģe.
2. Pārāk intensīva sarakste
Pastāvīga ziņu plūsma var radīt nomāktības sajūtu un likt apšaubīt, vai otram cilvēkam ir dzīve ārpus attiecībām.
3. Pārāk īsas vai vienaldzīgas atbildes
Arī minimāla iesaiste var būt problemātiska. Jau pieminētajā aptaujā 62% sieviešu atzina, ka sastapušās ar partneriem, kuri īsziņās izrāda pārāk mazu interesi, liekot justies nenovērtētām.
Veselīgas attiecības neveidojas nejauši – tās balstās uz atklātību, cieņu un vēlmi saprast otru. Arī šķietami sīkumi, piemēram, īsziņu sūtīšanas paradumi, var būt izšķiroši.
Skaidras cerības, godīga komunikācija un gatavība pielāgoties var pasargāt no pārpratumiem un palīdzēt veidot patiesi kvalitatīvas un piepildītas attiecības.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!