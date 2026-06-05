Normunds Mežviets.
Normunds Mežviets.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Maksā no dažiem simtiem līdz pāris tūkstošiem!” Mežviets ceļ gaismā diversantu shēmas Latvijas teritorijā 0

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LA.LV
11:38, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Imigrantu skaita pieaugums no islāmticīgajām valstīm Latvijā rada jaunus drošības izaicinājumus, brīdina Valsts drošības dienesta (VDD) vadītājs Normunds Mežviets.

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Kā vēsta 360TV Ziņas, vienlaikus dienests turpina darbu pie pastāvīgu draudu novēršanas, tostarp gatavojoties terorisma uzbrukumu atvairīšanai un ķīlnieku atbrīvošanai, ko specdienesti šonedēļ praktiski trenēja Ventspilī.

VDD priekšnieks uzsver, ka terorisma draudi Latvijai vairs nav tikai teorētiski. Līdz ar pieaugošo iedzīvotāju skaitu no Āzijas un Āfrikas valstīm, palielinās arī musulmaņu radikalizācijas risks. Lai gan dienests rūpīgi uzrauga situāciju, nevar izslēgt arī citu ekstrēmu ideoloģiju izplatību, kas prasa pastiprinātu modrību no visiem valsts drošības orgāniem.

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Paralēli terorisma draudiem VDD ikdienā cīnās ar Krievijas specdienestu izvērsto diversiju un provokāciju tīklu. Kā norāda Mežviets, vervētāji visbiežāk uzrunā personas ar kriminālu pagātni, kuras vēlas vieglu peļņu, tostarp mērķējot uz nepilngadīgajiem.

Samaksa par sabotāžas darbiem Latvijas teritorijā svārstās no dažiem simtiem līdz pāris tūkstošiem eiro, un, neskatoties uz inflācijas ietekmi Krievijas ekonomikā, šie “cenrāži” turpina augt.

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