Paparžkalnos ir atjaunots gandrīz viss lauksaimniecības tehnikas parks, un saimnieks vērtē iespējas pirkt vēl ražīgāku tehniku un precīzākus agregātus.
Paparžkalnos ir atjaunots gandrīz viss lauksaimniecības tehnikas parks, un saimnieks vērtē iespējas pirkt vēl ražīgāku tehniku un precīzākus agregātus.
Foto: Anda Krauze

Politiķi atbalsta, zemnieki sašutuši: kāpēc Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā var sagraut pašreizējo subsīdiju sistēmu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
11:44, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas augstākās amatpersonas paudušas spēcīgu atbalstu Ukrainas ceļam uz Eiropas Savienību, tomēr šis atbalsts raisa nopietnas diskusijas lauksaimniecības nozarē, vēsta 360TV Ziņas.

Kokteilis
Šos augus labāk nestādīt mājas tuvumā – pastāv ticējums, ka viens no tiem “izdzen” no mājas vīriešus 5
Putins zaudējis “mīļotās sievas” amatu? Cilvēki pēc Rubio paziņojuma smejas par Kremļa kārtējo izgāšanos
Kokteilis
Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk 1
Lasīt citas ziņas

Vietējos ražotājus nodarbina jautājums par to, vai Ukrainas uzņemšana kopienā, ņemot vērā tās milzīgo lauksaimniecības platību, neizraisīs tiešmaksājumu samazinājumu citu dalībvalstu zemniekiem, lai rastu finansējumu jaunās dalībvalsts subsīdijām.

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis norāda, ka Eiropas lauksaimniecības sistēma balstās uz atbalsta principiem, kas vērsti uz preču pieejamību patērētājiem. Ja Ukraina pievienotos šai sistēmai nemainīgā veidā, pašreizējais modelis vairs nebūtu ilgtspējīgs.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Maksā no dažiem simtiem līdz pāris tūkstošiem!” Mežviets ceļ gaismā diversantu shēmas Latvijas teritorijā
Kokteilis
Daudzi fani to tā arī neuzzināja! Kādēļ latviešu leģendārā aktrise Lilita Ozoliņa vienmēr nēsāja beretes?
Viens no lielveikaliem jau pēc pāris dienām samazinās cenas konkrētiem produktiem

Lauksaimnieki kā galveno nosacījumu izvirza vienādus spēles noteikumus ražošanā. Kā piemēru viņš min Ukrainas vistu olas, kuras veikalos ir lētākas, taču uz iepakojuma norādīts, ka dējējvistu turēšanas metode neatbilst Eiropas Savienības labturības prasībām.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure akcentē, ka jau šobrīd Ukrainas produkcija, uz kuru attiecas kvotas bez muitas nodokļiem, rada spiedienu uz Latvijas tirgu. Viņasprāt, Ukrainas spēja ražot preces ievērojami lētāk rada dempinga cenas, kuras vietējie ražotāji izjūt ļoti sāpīgi. Nozares eksperti uzsver – pirms Ukrainas integrācijas ES, ir kritiski svarīgi nodrošināt, lai visa Ukrainas produkcija izietu vienādas kvalitātes kontroles procedūras un atbilstu Eiropas Savienības standartiem, tādējādi izlīdzinot konkurences apstākļus.
VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Daļai mūsu lauksaimnieku šis ir pēdējais gads!” Zelčs par skarbo likteni Latvijas laukos
“Varbūt tiešām labāk ir neko nedarīt?” Daļa lauksaimnieku kosmisko degvielas cenu dēļ nonākusi krustcelēs
Receptes
Baltā stīdziņa dzeltenumā? Ko tā patiesībā liecina par olas svaigumu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.