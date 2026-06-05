Pēc pieciem gadiem Latvijā varētu būt par 30% mazāk skolu, prognozē Česlavs Batņa 0

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LA.LV
11:45, 5. jūnijs 2026
Viedokļi

Latvijā turpinoties demogrāfiskajam kritumam un samazinoties skolēnu skaitam, tuvākajos gados varētu būtiski sarukt arī skolu skaits. Šādu prognozi TV24 raidījumā “Ziņu top” izteica Saeimas deputāts Česlavs Batņa.

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Pēc viņa teiktā, teorētiski skolotāju atalgojumam būtu jāturpina pieaugt, jo skolēnu kļūst mazāk, bet finansējums izglītības sistēmā kopumā palielinās.

Viņš skaidroja, ka daļa līdzekļu, kas iepriekš tika novirzīti slēgtajām skolām, pēc tam nonāk pārējās izglītības iestādēs, tostarp pedagogu atalgojumam.

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“Tas ir slēptais mehānisms, par ko mēs jau sen zinām,” sacīja Batņa.

Batņa norādīja, ka bērnu dzimstības un iedzīvotāju skaita samazinājums neizbēgami ietekmēs arī izglītības sistēmu. “Es prognozēju, ka pēc pieciem gadiem mums skolu skaits samazināsies vēl par aptuveni 30 procentiem,” viņš sacīja.

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