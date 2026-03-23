"Deviņi kaķi divu istabu dzīvoklī…" Balodis atklāj kādos gadījumos dzīvnieki netiek atņemti
Latvijā ik pa laikam izskan stāsti, ka dzīvnieki dzīvo ļoti sliktos apstākļos. To TV24 raidījumā “Uz līnijas” komentē Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
Skatītājs ziņo, ka zina kaimiņieni, kurai ir deviņi kaķi divu istabu dzīvoklī.
Balodis skaidro, ka tik ilgi, cik cilvēks spēj rūpēties par dzīvnieku, nodrošināt barību, aprūpi un veterināro palīdzību, dzīvnieks netiek atņemts.
Viņš norāda, ka citos gadījumos, piemēram, cietsirdīgas izturēšanās gadījumā, sekas protams ir smagākas.
Balodis piebilst, ka konkrētajā situācijā, ja sieviete ar visiem deviņiem kaķiem tiek galā, problēmu nav.
