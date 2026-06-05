Foto: Linda Lauva; “Instagram” @anastasia.gudlevska

“Ne tikai mūris vārtos!” Kristera Gudļevska sieva Anastasija atklāj laimīgas laulības noslēpumu 0

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12:02, 5. jūnijs 2026
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Latvijas hokeja izlases vārtsargs Kristers Gudļevskis gan pasaules čempionāta laikā, gan pēc tā saņēma atzinīgus vārdus no līdzjutējiem. Taču, kamēr līdzjutēji slavēja vārtsarga sniegumu turnīrā, īpaši siltus un mīlestības vārdus hokejistam veltījusi arī viņa sieva Anastasija Gudļevska.

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Izdevumam “Privātā Dzīve” Anastasija, kura ar savu māsu Katrīni kādreiz bija ļoti zināmas mūzikas lauciņā (kā dziedošās dvīnes Drozdovičas), paudusi, ka viņas vīra sniegums, sargājot Latvijas izlases vārtus, atspoguļojas arī tajā, kāds viņš ir privātajā dzīvē.

“Es ļoti mīlu savu vīru. Viņš ir ne tikai brīnišķīgs hokejists, bet arī lielisks tēvs un vīrs.

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Tikpat atbildīgs un vīrišķīgs, kāds Kristers ir, stāvot Latvijas izlases vārtos, viņš ir arī ģimenes dzīvē.”
Tāpat viņa neslēpa, ka hokejista ģimenes ikdiena ir diezgan interesanta: “Hokeja ģimenes dzīvesveids var būt diezgan traks, taču tas noteikti nav garlaicīgs.”

Kristers ar Anastasiju apprecējās 2017.gadā. Viņu ģimenē aug dēls Leonels.

Arī Anastasijas māsas Katrīnes vīrs ir hokejists – Edgars Dīķis. Viņu pirmdzimtā meitiņa Melisa Klēra pasaulē nāca vien pāris dienas ātrāk par Leonelu. Šorbīd Dīķu ģimene gaida pasaulē ierodamies savu otro bērniņu.

Plašāk jaunākajā “Privātā Dzīve” numurā!

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