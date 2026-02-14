VIDEO. Venēcijā nekontrolējams kuģītis uztriecas tūristu pilnām gondolām un apskādē vēsturisku ēku 0
Venēcijas Lielajā kanālā bojāts tūristu kuģītis ar lielu ātrumu uztriecies tūristu pilnām gondolām, iemetot atpūtniekus ūdenī un saduroties ar vēsturiskām ēkām.
Incidents notika 8. februārī. Trieciena vietā ūdens mutuļoja, glābēji nekavējoties steidzās palīgā, lai izvilktu cilvēkus no kanāla. Video dzirdami arī satraukti aculiecinieku saucieni.
Vietējie mediji ziņo, ka prāmju uzņēmuma “Alilaguna” kuģītis piedzīvojis tehnisku bojājumu vēl pirms Rialto tilta sasniegšanas – transportlīdzeklim vairs nebija iespējams pārslēgt ātrumus, ziņo “Daily Mail”. Mēģinot izvairīties no divām policijas laivām, kuģītis izraisījis aizdomas, un policija sākusi tam sekot.
Nekontrolējamais ūdens taksometrs pabrauca zem Rialto tilta arkas, aizķerot tilta konstrukciju, pēc tam ietriecās Fondaco dei Tedeschi piestātnē. Drīz pēc tam tas sadūrās ar vienu gondolu un tad ar otru, kurā atradās tūristi – gan pasažieri, gan gondoljērs tika iesviesti ūdenī.
Pēc dažām sekundēm kuģītis ietriecās ēkā Rio delle Poste kanālā un tikai tad apstājās. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto, no ūdens izglābti deviņi cilvēki, kuriem konstatēti sasitumi un sākotnējas hipotermijas pazīmes.
Notikušo izmeklē vietējās policijas vienība. Uzņēmuma “Alilaguna” prezidents Fabio Sako norādīja, ka, pēc pašreizējās informācijas, neviens nav guvis nopietnus savainojumus.
“Tas ir pats svarīgākais – cilvēki nav cietuši. Mūsu darbinieks, kurš bija ļoti satriekts, nogādāts slimnīcā uz visām nepieciešamajām pārbaudēm, tostarp alkohola un narkotiku testiem,” viņš sacīja.
Kuģītis tiks nogādāts kuģu remontdarbnīcā izmeklēšanai un remontam. “Lietas var salabot, cilvēkus – nē. Pirms bija skaidrs, ka neviens nav briesmās, bažas bija ļoti nopietnas,” uzsvēra Sako.
Sadursmes rezultātā gondolas guvušas nopietnus bojājumus, savukārt tūristu kuģīša priekšgals ir sadragāts. Video ar avāriju strauji izplatījās sociālajos tīklos, izraisot plašu sašutumu un diskusijas par vadītāja neapdomību.