Lai labi izskatītos, nepieciešama lieliska gaume, stila izjūta un droši vien arī pacietība. Kuras mēs varētu uzskatīt par Latvijas visstilīgākajām slavenībām, no kurām ir vērts mācīties, kā kombinēt apģērbu, izvēlēties aksesuārus un eleganti izskatīties jebkurā dzīves situācijā? To jautāju Martai Ābelei, STYLISTE stilistei
Marta saka: “Kā stilists es bieži norādu: apģērbs ir tava vizītkarte. Latvijā netrūkst drosmīgo, bet ir tikai daži, kuriem izdodas noturēt to smalko balansu starp “pārāk daudz” un “tieši laikā”. Šīs piecas turpinajumā nosauktās personības ir mani favorīti – katrs savā nišā, ar savu raksturu un, galvenais, to notur ilgtermiņā.”
Turpinājumā Martas TOP5 ar elegantākajām Latvijas slavenībām, kā arī īsi stilistes komentāri.
1.vietā Vaira Vīķe-Freiberga: valstiskā šika etalons
“Vaira Vīķe-Freiberga ir dzīva stila etiķetes mācību grāmata par to, kā apģērbs palīdz valdīt. Man kā stilistam fascinē viņas spēja izmantot monohromos ansambļus – kad mētelis vai žakete un kleita ir vienā tonī, tas vizuāli pagarina siluetu un rada neapstrīdamu autoritāti. Bet viņas stila “odziņa” ir piespraudes. Viņa tās neliek vienkārši rotas pēc; katra piespraude ir kā mazs vēstījums vai diplomātisks punkts uz “i”. Viņa māca, ka klasika nav garlaicīga, ja tajā ieliek saturu.”
2. vietā Maija Silova: modes pedante
“Maija Silova ir viena no retajām, kura modi uztver kā zinātni. Viņas tēlos nav nejaušību. Man patīk viņas spēja strādāt ar krāsām, piegriezumiem, faktūrām un aksesuāriem, kas it kā ir par daudz, bet uz viņas strādā nevainojami un joprojām saglabā eleganci. Viņa nekad neizskatās “kā nu sanāca” – pat brīvajā laikā viņā ir tas eiropeiskais smalkums. Viņa ir piemērs tam, ka pedantisms ir modē. Maijas Silovas stils ir izsmalcināts, drosmīgs un vienlaikus ļoti sievišķīgs.”
3. vietā Baiba Sipeniece-Gavare: enerģijas eksplozija stilā
“Baiba Sipeniece-Gavare ir mana favorīte, kad runa ir par drosmi. Viņa ir stila “hameleons” – vienā dienā viņa ir krāšņā tradiconālā tērpā, otrā – avangarda kleitā ar masīvām rotām. Viņa nebaidās no apjoma un košiem rakstiem, kas citus “apēstu”. Viņas stils ir par harismu – viņa apģērbu nēsā, nevis apģērbs nēsā viņu. Viņa ir iedvesma visām sievietēm, kuras baidās no krāsām – ja tev ir smaids un pašapziņa, tu vari atļauties visu.”
4. Dace Krieviņa-Bahmane: modernā romantika ar raksturu
“Dace Krieviņa-Bahmane pati ir kā no Milānas vai Parīzes modes nedēļas izkāpusi. Viņa gadiem ilgi demonstrē nevainojamu gaumi, kur svarīga loma ir kvalitatīviem materiāliem, siluetiem un pārdomātiem akcentiem.Daces stils ir izteikti elegants un profesionāli noslīpēts. Tas ir mūsdienīgs, nedaudz dumpiniecisks, bet nezaudē sievišķību. Dace Bahmane ir paraugs tam, kā sekot globālajām tendencēm, bet nezaudēt savu unikālo dizainera redzējumu.”
5. vietā Intars Busulis: stilīgs provokators
“Intars Busulis ir vienīgais vīrietis mūsu šovbiznesā, kurš prot “pārdot” jebko – no košas cepures līdz saīsinātām biksēm un krāsainām zeķēm. Viņa stilā ir jūtams viegls huligānisms, bet tas vienmēr ir iepakots labā kvalitātē. Viņš nebaidās izskatīties nedaudz citādāk, un tieši tas viņu padara par stila ikonu. Viņš māca, ka vīrietis drīkst spēlēties ar modi un joprojām saglabāt vīrišķību. Viņa stils ir drosmīgs, spilgts un ar raksturu. Iedvesma tiem, kas vēlas izcelties un nebaidās būt pamanāmi.”
Marta rezumē: “Manuprāt, šie pieci tik atšķirīgie cilvēki parāda, ka laba gaume nav tikai drēbju skapja saturs, bet gan attieksme. Viņi nebaidās būt pamanīti, bet viņi to dara ar inteliģenci.”