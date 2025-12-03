Kāpēc cilvēki nevar pieradināt visus savvaļas dzīvniekus: zinātniekiem nu ir atbilde 0
Vēstures gaitā cilvēkiem ir izdevies pieradināt milzīgu skaitu dažādu sugu, piemēram, cilvēki pieradināja suņus pirms apmēram 15 000 gadiem. Nu izdevums IFLScience vēsta par faktiem, kas atšķir dzīvniekus, kurus var pieradināt, no tiem, kurus nevar padarīt par cilvēku pavadoņiem. Izrādās, ka pieradināšanas process ir atkarīgs no 6 īpašībām, kas piemīt tikai dažiem zīdītājiem.
Kas ir pieradināšana?
Pieradināšana nav tikai savvaļas dzīvnieka notveršana un turēšana mājās. Tā ir abpusēji izdevīga sadarbība, kurā divas nesaistītas sugas gūst labumu no kopā pavadītā laika. Publikācijā skaidro, piemēram, vilki kļuva par suņiem, jo cilvēki piedāvāja barību un siltumu apmaiņā pret aizsardzību.
Savvaļas kaķi kļuva mazāk mežonīgi, kad tie ieradās cilvēku apmetnēs reizē ar grauzējiem, šis fakts padarīja kontaktu ar cilvēkiem par bufeti.
Senie cilvēki pieradināja ne tikai suņus
2024. gadā veikts pētījums liecina, ka senie mednieki-vācēji Dienvidamerikā, visticamāk, turēja lapsas kā mājdzīvniekus, pirms kontinentā parādījās mājas suņi. Pierādījumi par šo maz ticamo savienību tika atrasti 1991. gadā 1500 gadus vecā kapsētā Patagonijā, Argentīnā.
Ķīmiskās analīzes parādīja, ka dzīvnieks galvenokārt ēda cilvēkiem līdzīgu barību, kas liecina, ka to baroja cilvēki un, visticamāk, turēja kā kompanjonu vai mājdzīvnieku, teikts pētījumā.
Unikāls eksperiments
1959. gadā zinātnieki sāka eksperimentu, lai noskaidrotu, vai lapsu ir iespējams pārvērst par mājdzīvnieku. Atšķirībā no pakāpeniskas kaķu un suņu pieradināšanas, eksperimentā aktīvi tika atlasīti indivīdi ar paklausīgu raksturu, un 59 gadu laikā notika ievērojama transformācija – sešu paaudžu selekcija tikai paklausības dēļ noveda pie lapsu apakšgrupas, kas laizīja eksperimentētāju rokas, kuras varēja pacelt un paglaudīt, kuras gaudoja, kad cilvēki gāja garām, un luncināja asti, kad cilvēki tuvojās.
Līdz 15. paaudzei stresa hormonu līmenis dzīvniekiem, kas piedalījās eksperimentā, bija aptuveni uz pusi zemāks nekā savvaļas lapsām. “Ar katru paaudzi viņu virsnieru dziedzeri kļuva arvien mazāki. Arī serotonīna līmenis pieauga, padarot dzīvniekus “laimīgākus”.
Kāpēc ne visus dzīvniekus var pieradināt
Publikācijā norādīts, ka lapsas, tāpat kā citus suņus, var pieradināt. Tomēr lielākā daļa zīdītāju sugu nekad nav tikušas pieradinātas.
Pētnieki nu identificējuši sešas īpašības, kas jāpiemīt dzīvniekiem, kurus var pieradināt. Publikācijā norādīts, ka tās ietver spēju vairoties nebrīvē, elastīgu diētu (ja tos var pieradināt ar barības pārpalikumiem), ātru nobriešanu, paklausīgu dabu, spēju pakļauties noteiktai sociālajai hierarhijai un izturību.