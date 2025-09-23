VIDEO. Auto notriekta stirna mokās ceļmalā. Kāpēc neviens dienests dzīvnieku neglābj? 26
No Bikstiem uz Auci, braucot pa miglā tīto ceļa posmu, kāda autobraucēja nesen pamanījusi tumsā bezpalīdzīgu, notriektu stirnu.
Sieviete TV3 raidījumam “Bez Tabu” stāsta, ka speciāli apgriezuši mašīnu apkārt un apstājušies pie stirnas, uzreiz zvanījuši 112, lai prasītu, ko darīt. “Gribējām paziņot, ka dzīvnieks vēl, iespējams, ir dzīvs. Redzējām, ka stirna paceļ galvu, un uzreiz pamanījām, ka viņai ir vaļējs lūzums kājā. Zvanījām vēlreiz un brīdinājām, ka dzīvnieks ir dzīvs un var apdraudēt satiksmi, jo ik pa laikam līda uz ceļa.”
Telefona sarunā sieviete saņēmusi atbildi, ka tajā vakarā neviens stirnu nesavāks, jo esot jau vēls, bet uz jautājumu “Ko darīt, vai ņemt mājās?”, piedāvāts tiešām stirnu ņemt mājās, jo tā būšot “lielāka iespēja, ka tā izdzīvos”.
Sieviete raidījumam arī atklāja, ka vēl vairākas stundas vaktējuši dzīvnieku, kas bija lauzis ne tikai kāju, bet pavadīja savas, iespējams, pēdējās stundas antifrīza peļķē.
Kāds bija stirnas tālākais liktenis un ko par šo situāciju saka atbildīgie dienesti, skaties video!