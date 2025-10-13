Nereti vērojams skats – elektroskrejritenis vizina vairākus braucējus vienlaikus, tomēr tas ir bīstami: divatā nedrīkst!
Veloceliņi kļūst par nekontrolētu spēles laukumu, kur pārgalvība aizstāj satiksmes noteikumus. Cilvēki sociālajos tīklos dalās ar stāstiem, kas liek aizdomāties – cik vēl nelaimēm un ceļu satiksmes negadījumiem ir jānotiek, lai cilvēki sāktu aizdomāties?

Sociālo mediju platformā “X” kāds lietotājs ar segvārdu @realNepareizais dalījās ar savu novērojumu: “Šodien acīs iekrita kā mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki ar elektriskajiem mopēdiem brauc pa veloceliņiem – pretējā virzienā, ratā u.t.t.”

Arī Ilzes ceļi ar šādiem pārgalvjiem ir krustojušies: “O jā, man vienreiz tāds uz Zemitāna tilta (pirms remonta) pa veloceļu brauca pretējā virzienā virsū, gandrīz uztriecās, pēdējā mirklī nobraucu malā, ar to gan nepietika – vēl visādas “zīmes” skūterists parādīja un uzbļāva.”

Ivo raksta: “Un šos “mazāk aizsargātos” policija liekas neredzam! Laikam nevar iekasēt pienācīgus sodus, tad jau neinteresē…”

Kāda cita lietotāja norāda, ka nepieciešamas izmaiņas: “Es jau saku, ka katram divriteņu radījumam vajag numuru, apdrošināšanu un sodīt par pārkāpumiem.”

