VIDEO. Brauc pretējā virzienā un vēl parauj ratā… Sabiedrība satriekta par elektrisko skrejriteņu braukšanas kultūru 0
Veloceliņi kļūst par nekontrolētu spēles laukumu, kur pārgalvība aizstāj satiksmes noteikumus. Cilvēki sociālajos tīklos dalās ar stāstiem, kas liek aizdomāties – cik vēl nelaimēm un ceļu satiksmes negadījumiem ir jānotiek, lai cilvēki sāktu aizdomāties?
Sociālo mediju platformā “X” kāds lietotājs ar segvārdu @realNepareizais dalījās ar savu novērojumu: “Šodien acīs iekrita kā mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki ar elektriskajiem mopēdiem brauc pa veloceliņiem – pretējā virzienā, ratā u.t.t.”
Šodien acīs iekrita kā mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki ar elektriskajiem mopēdiem brauc pa veloceļiem- pretējā virzienā, ratā utt pic.twitter.com/H5Cs8kZ3Se
— Nepareizais (@realNepareizais) October 13, 2025
Arī Ilzes ceļi ar šādiem pārgalvjiem ir krustojušies: “O jā, man vienreiz tāds uz Zemitāna tilta (pirms remonta) pa veloceļu brauca pretējā virzienā virsū, gandrīz uztriecās, pēdējā mirklī nobraucu malā, ar to gan nepietika – vēl visādas “zīmes” skūterists parādīja un uzbļāva.”
Ivo raksta: “Un šos “mazāk aizsargātos” policija liekas neredzam! Laikam nevar iekasēt pienācīgus sodus, tad jau neinteresē…”
Kāda cita lietotāja norāda, ka nepieciešamas izmaiņas: “Es jau saku, ka katram divriteņu radījumam vajag numuru, apdrošināšanu un sodīt par pārkāpumiem.”
kad vēl dzīvoju Rīgā, tad pa Čakenes vienvirziena v-joslu man katru otro dienu pretī brauca kāds inženieris/ārsts ar zaļo kasti. bet vislabāk man patika tie ārsti ar austiņām uz galvas, kuri lēni ripināja pa Skolas v-joslu bez rokām, līgani līkumojot no vienas malas uz otru.
— kaspars ozols 🇺🇦 (@k4sp4rs) October 13, 2025
Un vel to dara, kad ir zaļais gājējiem. Daudzi nezina bultas.
— Agnese Vēze (@Agy_1988) October 13, 2025
tur jau vajag nelielus saprātā aizdīkļus lai būtu nojausma par CSN, virzieniem un protams ētikas normām…
— Kašķīgais onka 🇱🇻 (@kaskigais_onka) October 13, 2025