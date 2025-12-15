Foto: EPA/Scanpix

Vairāk nekā piecas stundas aiz slēgtām durvīm: Trampa īpašais sūtnis nāk klajā ar pirmajiem paziņojumiem par sarunām Berlīnē 0

8:21, 15. decembris 2025
Sarunās starp Ukrainu un ASV, kas norisinās Berlīne, panākts ievērojams progress, tā paziņojis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Sarunās piedalās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, un tās veltītas iespējamam miera risinājumam, kā arī ekonomiskās sadarbības jautājumiem.

Par sarunu rezultātiem Vitkofs informējis sociālajā tīklā “X”, uzsverot, ka pirmās dienas diskusijas ilgušas vairāk nekā piecas stundas.

“Delegācijas aizvadīja padziļinātas diskusijas par 20 punktu miera plānu, ekonomiskajām programmām un citiem jautājumiem. Tika panākts ievērojams progress,” teikt Vitkofa ierakstā, kas publicēts kā oficiāls ziņojums par sarunu pirmās dienas rezultātiem.

Vienlaikus tiek norādīts, ka sarunas vēl nav noslēgušās. Pirmdienas rītā, 15. decembrī, abu valstu delegācijas tiksies atkārtoti, lai turpinātu apspriest iesāktos jautājumus un virzītos uz konkrētākiem risinājumiem.

Kā jau vēstījām, Ukrainas un ASV delegāciju tikšanās Berlīnē sākās 14. decembrī. Ukrainas delegācijas sastāvā piedalās arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs.

Savukārt ASV delegācijā, līdzās Tramps īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam, ir arī Trampa znots Džareds Kušners, kura līdzdalība sarunās piesaistījusi īpašu sabiedrības un mediju uzmanību.

Delegāciju ierašanos Berlīnē sagaidīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, kurš bija klātesošs sarunu sākuma posmā, taču vēlāk atstāja pārrunu telpu, ļaujot diskusijām turpināties slēgtā formātā.

Sarunu saturs oficiāli netiek plaši atklāts, taču publiskie paziņojumi liecina, ka tās tiek uzskatītas par būtisku soli ceļā uz mieru.

