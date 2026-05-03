VIDEO. Dārgs negadījums: koncerta laikā pa gaisu aizlido vijole vairāku miljonu vērtībā 0

23:23, 3. maijs 2026
Negadījums koncerta laikā Somijā gandrīz beidzās ar ļoti dārga instrumenta bojāeju – diriģents nejauši izsita vijoli no mūziķes rokām.

Vijolniece Elīna Vēhēle uzstājās kopā ar Lahti simfonisko orķestri, kad diriģents Metjū Hols, paceļot roku, netīšām trāpīja instrumentam, un tas aizlidoja pa gaisu.

Par laimi, vērtīgā itāļu meistara Guadagnini vijole kritienu izturēja bez nopietniem bojājumiem.

“Vijoles augšējā deka nedaudz atdalījās no sānu malām – tas patiesībā ir drošības mehānisms, kas palīdz novērst plaisāšanu strauju mitruma vai spiediena izmaiņu gadījumā. Instruments jau ir salabots,” vēlāk skaidroja mūziķe.

Neskatoties uz incidentu, vijolniece uzsvēra, ka diriģents ir augstākās klases profesionālis, un viņa ar nepacietību gaida nākamo sadarbību.

Saskaņā ar “Amorim Fine Violins” datiem, šādas vijoles vērtība var sasniegt no 1,5 līdz pat 3 miljoniem eiro.

