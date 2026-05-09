VIDEO. Daugavpilī jaunieši naktī bojā pilsētas apstādījumus – policija reaģē nekavējoties
6. maija naktī Daugavpils pilsētas pašvaldības policija videonovērošanas kameras fiksēja jauniešu grupu, kas mērķtiecīgi bojāja pilsētas apstādījumus.
Pēc notikušā uz vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas ekipāža. Likumsargiem izdevās aizturēt vienu no iesaistītajām personām, bet pārējie vēlāk identificēti.
Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Saskaņā ar 2024. gada 16. maijā pieņemtajiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valstspilsētā”, pašvaldības zaļajās zonās aizliegts patvaļīgi plūkt ziedus, lauzt, zāģēt vai bojāt kokus un krūmus.
Par šādiem pārkāpumiem fiziskajām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām.
Administratīvā pārkāpuma procesu veic pašvaldības policija, savukārt lietu izskata un galīgo lēmumu pieņem pašvaldības Administratīvā komisija.