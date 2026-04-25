VIDEO. Ekstrēms mīlulis: papagailis kopā ar saimnieku dodas snorkelēt

22:13, 25. aprīlis 2026
Neparasts video no Bahamu salām iekarojis internetu – papagailis vārdā Bebe devies zemūdens piedzīvojumos, izmantojot īpaši viņam izveidotu mini zemūdeni.

Putna saimnieks Stīvens Lojers izgatavojis šo ierīci pats – no pārtikas trauka, aprīkojot to ar gaisa padeves sistēmu un vienvirziena vārstu. Zemūdenei pievienots arī augstspiediena balons, kas nodrošina skābekli, kā arī svari, lai uzturētu stabilu peldspēju. Papildu drošībai ierīcē uzstādīts skābekļa līmeņa mērītājs.

Pirms došanās okeānā saimnieks ierīci izmēģināja mājas apstākļos – vannā, lai pārliecinātos, ka Bebe jūtas droši. Arī snorkelēšanai tika izvēlēta mierīga vieta bez straumēm, lai neradītu risku putnam.

Izrādās, šis nav vienīgais neparastais piedzīvojums papagaiļa dzīvē. Bebe regulāri piedalās dažādās aktivitātēs kopā ar saimnieku, tostarp dodas simtiem kilometru garos velobraucienos, kļūstot par sava veida vietējo slavenību.

Vēl iespaidīgāk – papagailis pat izmēģinājis izpletņlēkšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņš piedalījies jau 15 lēcienos, brīvprātīgi iekārtojoties īpašā plastmasas kapsulā, kas piestiprināta pie saimnieka.

