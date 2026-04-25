Ungārijas bijušais premjers Viktors Orbāns.
Foto: AFP/LETA

Pilnīga sakāve: Orbāns paziņo, ka atkāpsies no Ungārijas parlamenta

Pievieno LA.LV
LETA
20:46, 25. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Ungārijas līdzšinējais premjerministrs Viktors Orbāns sestdien paziņoja, ka atkāpsies no parlamenta pēc tam, kad viņa koalīcija cieta smagu sakāvi vēlēšanās, kas pielika punktu viņa 16 gadu ilgajai valdīšanai.

62 gadus vecais Orbāns, kurš kopš 1990. gada nepārtraukti bijis Ungārijas parlamentā, pagājušajā nedēļā aicināja uz savas nacionālkonservatīvās partijas “Fidesz” “pilnīgu atjaunošanu”.

“Šobrīd mani nevajag parlamentā, bet gan nacionālā spārna reorganizācijā,” Orbāns teica “Facebook” video pēc “Fidesz” partijas izpildkomitejas sanāksmes.

Viņš paziņoja, ka ir gatavs palikt “Fidesz” priekšsēdētāja amatā, ja partija tā nolems jūnija kongresā.

Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja Pētera Maģara pārstāvētā konservatīvā Cieņas un brīvības partija (“Tisza”). Maģars, kurš uzvarēja, solot “režīma maiņu”, ir apsūdzējis Orbānu gļēvulībā.

“Šis “drosmīgais” ielu cīnītājs joprojām nespēj vienu lietu – uzņemties atbildību,” Maģars rakstīja “Facebook”.

Ungārijas parlamenta jaunā sasaukuma pirmā sēde plānota 9. maijā, kad jaunievēlētie likumdevēji dos amata zvērestu.

Maģara partija “Tisza” ieguva 141 mandātu, bet Orbāna partija “Fidesz-KDNP” – 52 vietas, savukārt galēji labējā partija “Mūsu dzimtene” ieguva sešas vietas parlamentā, kurā ir 199 deputāti.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.