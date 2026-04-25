Pilnīgs strupceļš: miera sarunas starp Irānu un ASV izgāzušās
Jauns mēģinājums vienoties par kara izbeigšanu Persijas līcī izgāzies, pat īsti nesākoties. Abas puses atsaukušas savus pārstāvjus no Pakistānas, kas kalpoja kā sarunu platforma, ziņo ārvalstu prese.
“Es tikko atcēlu savu pārstāvju braucienu uz Islamabadu, Pakistānā, lai tiktos ar irāņiem. Pārāk daudz laika tiek tērēts ceļošanai, pārāk daudz darba! Turklāt viņu (Irānas) “vadībā” valda milzīgas iekšējās nesaskaņas un haoss. Neviens nezina, kurš ir pie varas, pat viņi paši. Turklāt visas kārtis ir mūsu rokās, viņiem nav nevienas! Ja viņi grib runāt, lai vienkārši piezvana,” sociālajā tīklā rakstīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Jau ziņots, ka Irānas ārlietu ministrs Abass Arakči jau iepriekš pameta Islamabadu, neraugoties uz sarunām ar Pakistānas premjerministru Šehbazu Šarifu un citām augsta līmeņa amatpersonām — bez jebkādām pazīmēm par izrāvienu. Viņš negaidīja amerikāņu ierašanos. Teherāna izslēdza jaunu tiešo sarunu kārtu ar ASV, un kāds Irānas diplomātiskais avots Reuters atzina, ka Irāna nepieņems Trampa “maksimālistiskās prasības”.