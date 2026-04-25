Vardarbība Latvijā nemazinās, tāpēc… Augulis norāda, kas mūs visus sagaida jau 2026. gada rudenī
Nepieciešamība pēc skaidrākas un koordinētākas rīcības vardarbības gadījumos Latvijā joprojām ir aktuāla. Kā TV24 raidījumā “Ziņu top” uzsver Uldis Augulis, Saeimas deputāts (ZZS), bijušais satiksmes ministrs (2016–2019) un labklājības ministrs (2014–2016), pašlaik nevar teikt, ka sistēma būtu pilnībā sakārtota.
Viņš norāda, ka tieši tāpēc no valdības puses dots uzdevums izstrādāt visaptverošu likumprojektu, kas palīdzētu sakārtot šo jomu. Lai gan tas saistīts arī ar konkrētiem skaļiem gadījumiem, būtiskākais jautājums esot par sistēmas kopējo darbību – vai visas institūcijas zina, kā rīkoties, kā savstarpēji sadarboties un kā nodrošināt palīdzību cietušajiem.
Augulis uzsver, ka svarīgi ir ne tikai reaģēt uz konkrētiem incidentiem, bet arī nodrošināt skaidru rīcības modeli. Piemēram, situācijās, kad māte ar bērniem nonāk krīzes centrā, jābūt saprotamam, kādi resursi ir pieejami un kā tiek nodrošināts turpmākais atbalsts.
Viņa ieskatā likumā skaidri jānosaka katras institūcijas atbildība. Tas attiecas gan uz policiju, gan citām tiesībaizsardzības iestādēm, gan sociālajiem dienestiem. Īpaši svarīgi ir, lai atbildīgās institūcijas spētu savlaicīgi izvērtēt situāciju – vai tas ir nopietns vardarbības gadījums vai ģimenes konflikts – un attiecīgi rīkoties.
Augulis atgādina, ka Latvijā jau bijuši vairāki skaļi gadījumi, pie kuriem sabiedrība nevēlas atgriezties. Tāpēc būtiski ir izveidot ne tikai likumu, bet arī praktisku “instrukciju” vai rīcības modeli, kas skaidri nosaka, kā katrā situācijā jārīkojas. Tas varētu tikt nostiprināts gan likuma līmenī, gan ar Ministru kabineta noteikumiem.
Politiķis arī uzsver, ka galvenais mērķis ir sabiedrības drošība – gan uz ielām, gan mājās. Viņš norāda uz neseniem incidentiem publiskajā telpā, kas apliecina nepieciešamību pēc ātras un efektīvas reaģēšanas. Šajā kontekstā nozīmīga loma ir arī videonovērošanai, kas jau tiek izmantota Rīgā un citās pilsētās.
Tomēr, kā uzsver Augulis, ar tehnoloģijām vien nepietiek – izšķiroši ir cilvēki, kuri spēj operatīvi reaģēt, izvērtēt situāciju un pieņemt tūlītējus lēmumus.