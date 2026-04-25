Tuvojas ekstrēms karstums! Pētnieku laikapstākļu prognozes 2026. gadam kļūst arvien satraucošākas

19:33, 25. aprīlis 2026
Spēcīgs “El Niño”, kas prognozēts par aptuveni 2°C siltāks nekā parasti, varētu padarīt 2026. gadu par otro karstāko vēsturē. Zinātnieki ir izstrādājuši jaunu modeli, kas, kā tiek apgalvots, spēj samērā precīzi prognozēt “El Niño” un “La Niña” pat 15 mēnešus iepriekš, norāda “Euronews”.

2026. gada pirmie trīs mēneši bija ceturtie siltākie novērojumu vēsturē, neskatoties uz vājo “La Niña” ietekmi, kas parasti mazina temperatūras kāpumu. Gada sākumā Arktikā fiksēts arī rekordzems jūras ledus apjoms.

Tagad zinātnieki prognozē, ka sasilšanu veicinošais “El Niño” notikums, kas varētu sākties agrā rudenī, būs īpaši spēcīgs.
Eksperti norāda, ka pastāv 19% iespējamība, ka 2026. gads pārspēs 2024. gadu kā karstāko novērojumu vēsturē.

2026. gadā iespējams “super” El Niño

Balstoties uz piecu dažādu pētniecības grupu temperatūras datiem, vides ziņu un analīzes vietne “Carbon Brief” prognozē, ka 2026. gads gandrīz noteikti būs viens no četriem karstākajiem gadiem vēsturē — un, visticamāk, otrais karstākais.

Paredzams, ka globālā temperatūra turpinās pieaugt visa gada garumā, īpaši rudenī, kad varētu sākties tā dēvētais “super El Niño”.

Šī sasilšanas parādība tropiskajā Klusajā okeānā ietekmē laikapstākļus visā pasaulē un var izraisīt sausumus, plūdus un jūras karstuma viļņus.

Visbiežāk “El Niño” intensitāti nosaka, mērot temperatūras novirzi tā sauktajā “Niño3.4” reģionā tropiskajā Klusajā okeānā.

Ja jūras virsmas temperatūra ilgstoši pārsniedz 0,5 °C virs normas, tas liecina par “El Niño” iestāšanos. Temperatūra virs 1,5 °C norāda uz spēcīgu “El Niño”, bet virs 2 °C — uz tā saukto “super El Niño”.

“Carbon Brief” norāda, ka jaunākie klimata modeļi rāda mediāno prognozi — līdz septembrim temperatūra varētu paaugstināties par 2,2 °C, kas nozīmētu “super” El Niño scenāriju. Pēc septembra sasilšana, visticamāk, turpinās pieaugt, jo “El Niño” parasti sasniedz maksimumu laikā no novembra līdz janvārim.

Ja šāds īpaši spēcīgs notikums īstenosies, tas “būtiski palielinās iespēju, ka 2027. gads kļūs par karstāko vēsturē,” norāda “Carbon Brief”.

Kā zinātnieki prognozē “El Niño” stiprumu?

Vēsturiski precīzi paredzēt “El Niño” attīstību tik agrā gada posmā ir bijis sarežģīti. Parasti nepieciešami vēl daži mēneši, lai ar pārliecību prognozētu spēcīgu vai ļoti spēcīgu notikumu.

Tomēr Havaju Universitātes Mānoa pētnieki nesen publicējuši pētījumu, kurā apgalvo, ka iespējams prognozēt “El Niño” un “La Niña” pat 15 mēnešus iepriekš.

Pētījums, kas publicēts žurnālā “Geophysical Research Letters”, balstās uz okeāna virsmas temperatūras un līmeņa novērojumiem, neizmantojot sarežģītus klimata modeļus.

“Daudzas mūsdienu prognozēšanas sistēmas ir vai nu dārgi aprēķinos balstīti klimata modeļi, vai statistiskas metodes, kas balstās uz gadu desmitos uzkrātām zināšanām par ENSO, vai arī mākslīgā intelekta pieejas, kurām nepieciešami lieli datu apjomi un kuras bieži ir grūtāk fiziski interpretēt,” skaidro pētījuma vadošais autors Juksins Vans.

