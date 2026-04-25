Piens var būtiski samazināt insulta risku: eksperti atklāj, cik glāzes dienā mums katram vajadzētu izdzert
Ikdienas uztura izvēles var būtiski ietekmēt mūsu veselību, un dažkārt visvienkāršākie produkti izrādās visvērtīgākie. Pētnieki arvien biežāk pievērš uzmanību tam, ka regulāri, nelieli ieradumi var palīdzēt samazināt nopietnu slimību risku. Viens no tiem ir regulāra piena dzeršana.
Jaunākie pētījumi liecina, ka ikdienas piena lietošana var būt nozīmīgs faktors sirds un asinsvadu slimību, tostarp insulta, profilaksē.
Cik daudz piena ieteicams dzert?
Pētnieki, analizējot pieaugušo veselības datus ilgākā laika periodā, secinājuši, ka optimālais piena daudzums dienā ir aptuveni viena glāze. Šāds daudzums var šķist neliels, taču tas var sniegt jūtamu ieguvumu veselībai.
Regulāri ievērojot šo ieradumu, samazinās insulta risks. Dažās cilvēku grupās šis samazinājums ir vēl izteiktāks. Pētnieki pat aprēķinājuši, ka, ja šāds ieradums kļūtu par normu, varētu novērst ļoti lielu skaitu saslimšanas gadījumu.
Kāpēc piens ir tik vērtīgs?
Piena labvēlīgā ietekme skaidrojama ar tā bagātīgo sastāvu. Tas satur virkni organismam būtisku vielu, kas palīdz uzturēt normālu sirds un asinsvadu sistēmas darbību.
Īpaši nozīmīgi ir minerāli, kas palīdz regulēt asinsspiedienu. Tie veicina asinsvadu atslābināšanos un uzlabo asinsriti, kas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai samazinātu insulta risku. Tāpat piens nodrošina organismu ar kvalitatīvām olbaltumvielām, kas palīdz saglabāt muskuļu masu un nodrošina ilgstošu sāta sajūtu.
Ne mazāk svarīgs ir arī vitamīnu saturs. Piens palīdz uzturēt nervu sistēmas darbību un veicina normālu asinsrades procesu, kas ietekmē kopējo pašsajūtu un enerģijas līmeni.
Vai piena veids ir svarīgs?
Lai gan jaunākajos pētījumos netika īpaši izdalīti piena veidi, citi novērojumi liecina, ka lielāku labumu sirds veselībai var sniegt tieši liesāks piens. Tas satur mazāk piesātināto tauku, vienlaikus saglabājot vērtīgās uzturvielas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.