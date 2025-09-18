VIDEO. Episka cīņa par zivi! Kurš uzvarēs – kaķis vai kaija? 0
Sociālo tīklu lietotāju vidū ievērojamu popularitāti guvis kāds amizants video, kurā redzama sīva cīņa par lomu.
“TikTok” lietotājas Sofijas iemūžinātajos kadros redzams, kā kaķis lepni nes zivi zobos, taču pie viņa pienāk kaija, kura kāri nopēta zivi. “Kurš uzvarēs?” skatītājiem liek minēt Sofija.
Sākotnēji kaķis mēģina mierīgi paiet garām, bet kaija nobloķē ceļu un uzbrūk. Pēc īsa mirkļa iznākums kļūst skaidrs – zivs jau ir kaijas knābī, un putns lepni aizlido prom, atstājot kaķi bešā.
“Šo bija diezgan interesanti skatīties,” pie video pajoko tā autore Sofija.