VIDEO. Episka cīņa par zivi! Kurš uzvarēs – kaķis vai kaija? 0

LA.LV
Mājas Mājas mīluļi

Sociālo tīklu lietotāju vidū ievērojamu popularitāti guvis kāds amizants video, kurā redzama sīva cīņa par lomu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
5 zodiaka zīmes šonedēļ pamanīs dīvainas sakritības – neatstāj tās bez ievērības!
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis
Lasīt citas ziņas

“TikTok” lietotājas Sofijas iemūžinātajos kadros redzams, kā kaķis lepni nes zivi zobos, taču pie viņa pienāk kaija, kura kāri nopēta zivi. “Kurš uzvarēs?” skatītājiem liek minēt Sofija.

Sākotnēji kaķis mēģina mierīgi paiet garām, bet kaija nobloķē ceļu un uzbrūk. Pēc īsa mirkļa iznākums kļūst skaidrs – zivs jau ir kaijas knābī, un putns lepni aizlido prom, atstājot kaķi bešā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. “Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma!” Kārlis Būmeistars jeb Kaža komentē “ņemšanos” ap dziesmu “Alumīnija cūka”
Krievijā padziļinās degvielas krīze; nākas slēgt degvielas uzpildes stacijas
Veselam
PVO atbild uz Trampa pausto par paracetamola ietekmi uz grūtniecību un autismu

“Šo bija diezgan interesanti skatīties,” pie video pajoko tā autore Sofija.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Cilvēki seko viņu dēļ.” Divas mazas latviešu meitenes ar asprātīgiem jokiem kļuvušas par interneta sensāciju
VIDEO. Tā ir vai nav diskriminācija? Kafejnīca piedāvā atlaides tievajiem cilvēkiem, bet dūšīgākajiem “Pilna cena, piedodiet!”
Kokteilis
Dienas joks: “Apakšējais kaimiņš lustru pielika. Jānoiet, jāpasaka, ka vienu skrūvi nav kārtīgi ieskrūvējis”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.