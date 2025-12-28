Meliem īsas kājas: Ukrainas spēki kārtējo reizi pieķer Putinu, izplatot dezinformāciju par situāciju frontē 0
Krievijas valdība nesen paziņoja par it kā panākumiem frontē, tostarp par Mirnohradas un Huļaipoles sagrābšanu. Taču Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs uzsver, ka šie apgalvojumi neatbilst patiesībai un ir uzskatāmi par dezinformācijas kampaņu miera sarunu laikā, vēsta dialog.ua.
Ziņojumā norādīts, ka situācija Huļaipoles pilsētā Zaporižjas apgabalā joprojām ir sarežģīta, taču Ukrainas aizstāvju aizsardzības operācija turpinās.
Ukrainas vienības ieņem savas pozīcijas un turpina aktīvas operācijas, lai iznīcinātu ienaidnieka kājnieku grupas tieši pilsētas robežās. Krievijas apgalvojumi par pilnīgu kontroli pār pilsētu ir nepatiesi.
Saspringta operatīvā situācija saglabājas arī Mirnohradā, Doņeckas apgabalā. Tomēr Krievijas armijas vienībām joprojām neizdodas īstenot savus plānus ieņemt Pokrovskas-Mirnohradas aglomerāciju.
Tāpat tiek noraidīti apgalvojumi par it kā pusi Kostjantiņivkas kontrolēšanu. Ukrainas spēki turpina noturēt aizsardzības līnijas un iznīcināt pretinieku, kas mēģina pietuvoties pilsētai. Piemēram, 26. decembrī tika sakauta Krievijas kolonnas uzbrukuma mēģinājums – Ukrainas spēki iznīcināja divus ienaidnieka tankus, kas bija aprīkoti ar mīnu iznīcināšanas aprīkojumu, kā arī pretinieka kājnieki tika likvidēti, izmantojot bezpilota lidaparātus.
Ģenerālštābs atgādināja, ka ienaidnieks vairākkārt ir rīkojis dezinformācijas kampaņas, apgalvojot par panākumiem frontē. Viens no nesenākajiem piemēriem ir okupantu apgalvojumi par Kupjanskas ieņemšanu. Patiesībā Ukrainas aizsardzības spēki ir atbrīvojuši vairākas apmetnes uz ziemeļiem no Kupjanskas, attīrījuši ievērojamu pilsētas daļu un bloķējuši atlikušos Krievijas spēkus.
Arī Pokrovskā situācija ir līdzīga. Krievija apgalvo, ka tā kontrolē pilsētu jau kopš pagājušā gada septembra, taču Ukrainas aizsardzība šajā vietā turpinās. Ģenerālštābs uzsver, ka Krievijas dezinformācija tiek izplatīta galvenokārt ārvalstu auditorijai, lai radītu iespaidu par panākumiem frontē. Tomēr Krievijas nepatiesajiem paziņojumiem nav nekādas ietekmes uz Kijevas nostāju vai turpmākajiem diplomātiskajiem centieniem.