FOTO. VIDEO. Apgāztas Ziemassvētku egles, bojātas ceļazīmes, traucēta elektroapgāde un pat gaisa satiksme – Latvijā turpina plosīties stiprs vējš
Latviju sestdienas, 27. decembra, vakarā sasniedza ļoti stiprs vējš, kas naktī uz svētdienu radījis postījumus gan piekrastē, gan centrālajos rajonos. Vēja brāzmas piekrastē sasniedza pat 28 metrus sekundē, gāžot kokus, bojājot elektrolīnijas un atstājot bez elektroapgādes tūkstošiem iedzīvotāju.
Sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās redzams, ka vējš vietām nogāzis Ziemassvētku eglītes, ceļazīmes un lauzti koki. Taču stiprais vējš ietekmējis ne tikai elektroapgādi, bet arī radījis problēmas gaisa satiksmē. Vairākas lidmašīnas naktī uz svētdienu ilgstoši riņķojušas virs Rīgas lidostas, jo sarežģīto laikapstākļu dēļ ilgstoši nav izdevies veikt nosēšanos.
Kā norāda AS “Sadales tīkls” stiprais vējš, kas piekrastē brāzmās sasniedz spēku pat 28 m/s, izraisa elektrotīkla bojājumus. Svētdienas, 28. decembra, rītā ap plkst. 07.30 elektroapgāde traucēta aptuveni 7000 klientu – galvenokārt piekrastes un centrālajos rajonos. Plašākie elektroapgādes pārtraukumi ir Ogres, Siguldas, Ropažu novadā. AS “Sadales tīkls” operatīvie darbinieki strādā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Sarežģītāku un plašu bojājumu situācijās elektroapgādes atjaunošana var prasīt ilgāku laiku.
Līdz svētdienas rītam novērsti jau 85 bojājumi, tomēr stiprais vējš izraisa arvien jaunus.
Kur tas iespējams, elektroapgāde klientiem tiek tūlītēji atjaunota pa saistītajām elektrolīnijām – jau pirms bojājumu novēršanas dabā. Vienlaikus jāņem vērā, ka situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo bojājumi rodas atkarībā no vēja un nokrišņu zonas pārvietošanās ceļa. Var būt gadījumi, kad neilgi pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus izraisa bojājums citā šīs pašas līnijas posmā.
“Sadales tīkls” uzsver, ka ekstremālos laikapstākļos nav droši atrasties ārā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapā (sadaļā “Pieteikt bojājumu”) – iedzīvotāju iesaiste palīdz “Sadales tīklam” ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus. Šis rīks pieejams gan datorā, gan viedierīcēs (ja elektroapgādes traucējumu dēļ nav interneta, bojājumu var pieteikt, izmantojot mobilos datus).
Ekstremāli laikapstākļi visvairāk apdraud neizolētas gaisvadu elektrolīnijas. Lai savlaicīgi mazinātu šādus dabas stihiju radītus elektroapgādes traucējumus, uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem attīra gaisvadu elektrolīniju trases. Tomēr vētrās līnijās var tikt iegāzti arī ārpus elektrolīniju trasēm augošie koki. Tāpat uzņēmums pakāpeniski investē līdzekļus elektrolīniju pārbūvē pazemes kabeļos un gaisa piekarkabeļos, kas vētrās ir daudz izturīgāki. Pašlaik pazemes un piekarkabeļu īpatsvars tīklā sasniedz jau 65 %.
Latviju 27. decembra pēcpusdienā sasniedza ļoti stiprs vējš, piekrastē brāzmās sasniedzot spēku pat 28 m/s. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valsts rietumu daļā izsludinājis oranžo, bet centrālajos rajonos dzelteno vēja brīdinājumu.
Šobrīd vairākas lidmašīnas met apļus ap Rīgas lidostu, jo ar pirmo reizi neizdodas nosēsties. Reiss Dubaija – Rīga novirzīts uz Helsinkiem. Stiprākās vēja brāzmas līdz pl. 22.00 reģistrētas Ventspilī – 27,1 m/s. Rīgas ziemeļos (Daugavgrīvā) līdz 25,4 m/s. pic.twitter.com/ZhFm1kFXTQ
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) December 27, 2025
Ziemeļu vējš norāva teātra “Brīvo aktieru sabiedrība” izkārtni. #Rīga pic.twitter.com/B1Zea8CZAo
— Leonīds Jākobsons (@Jakobson_L) December 28, 2025
Pret vakaru vējš atnesis sniega graudus. pic.twitter.com/Z80fPCp4Di
— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) December 27, 2025
Mākslas akadēmijai norauts jumts.. esiet uzmanīgi.. vel pūš pic.twitter.com/uKoBTmDOLr
— 🚀🚊🚂Armands Būmanis 🇱🇻 Tikai mans viedoklis (@armis22) December 28, 2025