“Neticēju, ka pienāks tāds brīdis…” Andris Ozols pēc sāpīgās šķiršanās saticis īpašu cilvēku savā dzīvē 0
Tuvojoties jaunajam gadam, Rīgas domes deputāts Andris Ozols atskatījies uz 2025.gadā piedzīvotajām pārmaiņām personīgajā dzīvē. Notikumi, kas savulaik šķita graujoši, tagad tiek uztverti ļoti pozitīvi.
Rīgas domes deputāts Andris Ozols žurnālam “Privātā Dzīve” atklāj: “Pats neticēju, ka pienāks tāds brīdis, ka būšu priecīgs par šīm pārmaiņām un varēšu atzīt – šķiršanās bija labākais, kas ar mani varēja notikt. Šie smagie notikumi man nākuši tikai par labu. Esmu atguvies, kļuvis nosvērtāks. Beidzot privātā dzīve palīdz darbam, nevis traucē, kā tas bija pirms tam.”
Kā iepriekš vēstīts, Ozols 2025. gada sākumā atklāti dalījās pārdzīvojumā par šķiršanos no bijušās sievas Danas Reiznieces. Pēc 13 gadu ilgas laulības abu ceļi šķīrās.
Ozols izdevumam atklāja: “Ar bijušo sievu neuzturu nekādus kontaktus. Nesazvanāmies un nesarakstāmies pat bērnu saistībā. Viņi jau arī vairs nav nekādi zīdaiņi.”
Piedzīvotā šķiršanās likusi saprast – pirmās sajūtas var būt arī aplamas. “Toreiz man šķita, ka sliktāk vairs nevar būt. Es gan nevarētu teikt, ka esmu Danai pateicīgs par to, ka viņa tā izrīkojās ar mani un bērniem. Esmu izdarījis savus secinājumus, un tā noteikti nav pateicība…”
Lai arī deputāts neslēpj faktu, ka ir attiecībās, plašāk par savu mīlas dzīvi viņš nevēlas runāt. Vasarā izskanēja runas, ka viņš, iespējams, ir kopā ar miljonāra Ainara Gulbja atraitni Unu Gulbi-Kārkliņu. Uz izdevuma “PDz” jautājumu, vai tā tiesa, Andris noteica: “Una ir ļoti īpašs draugs un cilvēks manā dzīvē. Sīkāk nekomentēšu.”
Plašāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!