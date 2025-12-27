Pārsteigti pat paši zinātnieki: tava dibena forma atklāj, vai tev draud kāda nopietna slimība 0
Izrādās, ka lielais sēžas muskulis – cilvēka lielākais muskulis – nav tikai estētikas jautājums. Tā forma var liecināt par slēptiem vielmaiņas traucējumiem, tostarp 2. tipa cukura diabētu, un šīs izmaiņas vīriešiem un sievietēm izpaužas pilnīgi pretēji.
Jaunā pētījumā, kas prezentēts Ziemeļamerikas Radioloģijas biedrības (RSNA) ikgadējā sanāksmē decembrī, zinātnieki no Vestminsteras Universitātes atklāja, ka muskuļa formas izmaiņas var kalpot kā agrīns strukturāls marķieris par vielmaiņas pasliktināšanos – tādas pazīmes kā iekrišanās vai uz āru izliekšanās, kas bieži vien ir saistītas ar tauku nogulsnēšanos, jau atspoguļo agrīnas muskuļa strukturālas izmaiņas.
Žurnāls Newsweek atklāj, ka pētnieku omanda izanalizēja 61 290 MRI skenējumus no Apvienotās Karalistes biobankas un ar īpašu 3D kartēšanas tehniku izveidoja precīzus muskuļa modeļus.
Rezultāti bija pārsteidzoši
Vīriešiem ar 2. tipa cukura diabētu bija raksturīga muskuļa sarukšana un lokalizēta iekšēja deformācija – vietas, kur muskuļa virsma ieliecas uz iekšu (iespējama agrīna atrofija).
Sievietēm ar to pašu diagnozi novērota pretēja parādība – muskuļa palielināšanās noteiktos reģionos, kas visdrīzāk saistīta ar tauku infiltrāciju muskulī.
Zinātnieki norāda, ka šīs dibena formas izmaiņas var liecināt par agrīnu funkcionālo pasliktināšanos un vielmaiņas traucējumiem, kas saistīti ar insulīna rezistenci.
Taču labā ziņa ir tā, ka šis atklājums paver jaunas iespējas, proti, agrīni identificēt riska grupas, uzraudzīt ārstēšanas efektivitāti nevis tikai pēc muskuļa izmēra, bet pēc tā strukturālās “veselības”, izstrādāt dzimumam specifiskas fizikālās terapijas.
Kopumā statistiskā formas modelēšana piedāvā jaunu, spēcīgu skatījumu uz muskuļu veselību – tādu, kas galu galā varētu papildināt esošos vielmaiņas novērtējumus un palīdzēt saglabāt mobilitāti, spēku un vielmaiņas funkciju visu mūžu.