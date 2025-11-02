Ko Tev nozīmē Latvija? Līvu valodā – novadpētniece, folkloriste Julgi Stalte
Latvija ir mana zeme. Tāpēc, ka Latvijai ir sievietes vaigs un vīrieša prāts un domas un cerības visas mūsu līviem ir tikai par mūsu zemi. Nav tādas citas vietas, kur mēs būtu dzīvojuši, un tāpēc tā mūsu zeme mums ir ļoti, ļoti svarīga. Mēs šeit esam 12`000 gadu un manuprāt tas ir tik skaisti, ka mīlestība ir tas, kā radās latvieši – no līvu un baltu ciltīm.
Kas tad ir līvi – līvi ir nedaudz citādi – mūsu domas, balsis, valoda, mūsu jūtas ir garā laika skatījumā. Mums ir vienalga vai esi vīrietis, vai sieviete (val. gramatika nešķir dzimtes) un mūsu nākotne sākas tagad (val., vienk., tagadnes un vienk., nākotnes formas ir vienādas) un katru brīdi mēs izdzīvojam nākotnes starpā. Un man ļoti, ļoti patīk tā doma, ka mūsu zeme, tā ir mūsu Dievu zeme, kur katram akmenim, upei, kokam, ziedam ir savs gars. Un mēs – mūsu tauta dzīvo tur otrā saules pusē – un tad mēs šeit ierodamies kā viesi un mums jādzīvo tā, ka esam labi ciemiņi šai zemē.
Es gribētu, lai mēs dzīvotu ar domu, ka šī zeme ir ļoti, ļoti svarīga, un šī zeme ir zeme arī mūsu bērniem un bērnubērniem. Ka visiem būtu miers un prieks par dzīvi mūsu zemē un atbildība. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi! Ka katram ir sava atbildība par to, ko viņš domā, dara, runā, arī vēl. Tāpēc es vēlu un novēlu Latvijai mieru, prieku un labus ļaudis!