VIDEO. FOTO. “Kierans” saplosīs britu piekrasti? Vētra joprojām ir attīstībā un nav prognozējami postījumu apmēri Ieteikt







Lielāko daļu vētru parasti var paredzēt, prognozēt to attīstību, kad tās virzās pāri Atlantijas okeānam un tuvojas kontinentam. Taču Eiropai tuvojošais “Kierans” nav vēl pabeidzis savu attīstību – un, kamēr tas nav noticis, ir ļoti grūti noteikt apgabalus, kas tiks ietekmēti vissmagāk, tāpat arī nav iespējams noteikt vēja stiprumu.

Satellite and radar of #StormCiaran Thursday morning battering South coasts, Channel Islands (~100mph gust) and N France (>100mph gust). Areas to the north inland in “calm centre”. Western flank of storm to produce strong winds inland as storm pulls away. (app: Windy/MetOffice) pic.twitter.com/U3zjZ40n1b — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) November 2, 2023

Vētras spēku rada parādība, kas pazīstama kā “sprādzienbīstama cikloģenēze”, ko dažreiz dēvē par “bumbas ciklonu”, kur zema spiediena apgabals strauji padziļinās un nostiprinās, izraisot laika apstākļu sistēmas spēju rotāciju. Šādā situācijā precīza vētras trase un laiks var mainīties, tāpēc iedzīvotājiem jāseko līdzi ziņām un brīdinājumiem.

At least 30 foot waves. Stay clear. I’m in a safe place and used my zoom #stormciaran pic.twitter.com/Vnz0Iu0Rzd — TBo 💎 (@TBo39515440) November 2, 2023

Eksperti ziņo, ka globālā sasilšanas atmosfērā palielina intensīvu lietusgāžu un vētru iespējamību. Tuvojoties vētrai “Kierans” Apvienotajā Karalistē dažas Ņūrijas daļas Ziemeļīrijā jau ir applūdušas. Plānots slēgt simtiem skolu slikto laikapstākļu dēļ.

Lai gan vētras “Kierans” gaidāmais nokrišņu daudzums var nebūt visai augsts vai neparasts rudens vētru gadījumā, problēmas ir iespējamas tāpēc, ka Lielbritānijā pirms tam ir bijis ļoti mitrs periods. Upju līmenis joprojām ir augsts, un zeme ir ļoti mitra.

Līdz nedēļas beigām lielākais nokrišņu daudzums būs Anglijas dienvidos, Velsas dienvidos, Anglijas ziemeļu daļā, Ziemeļīrijā un Skotijas austrumos.































Atlantijas vētra "Kierans" britu krastos

Apvienotajā Karalistē un daļās Britu salu var tikt apdraudētas dzīvības, vētrai “Kierans” sasniedzpot šīs vietas, brīdinājuši sinoptiķi. Spēcīgs vējš un lietus jau plosās Anglijas dienvidos, un ir sagaidāms, ka Normandijas salas sasniegs brāzmas līdz 152 km/h. Visā Anglijā ir spēkā arī 33 brīdinājumi par plūdiem.

Naktī no trešdienas uz ceturtdienu daļā Anglijas izsludināts visaugstākā līmeņa-sarkanais brīdinājums par ārkārtīgi spēcīgu vēju.

Normandijas salās ir gaidāmas brāzmas, spēcīgas lietusgāzes un plūdi, tur apstākļi vētras varētu būt vieni no sliktākajiem pēdējo 36 gadu laikā, ir ieviesti pretplūdu aizsardzības pasākumi. Džersijas galvenie piekrastes ceļi ir slēgti līdz ceturtdienas pēcpusdienai, ceturtdien tiks slēgtas skolas un lidosta. Aptuveni 200 tonnu smagi smilšu maisi ir novietoti ceļu augšdaļā gar dienvidu krastu.

Daļā Anglijas un Skotijas meteoroloģijas dienests ir izsludinājis dzelteno un oranžo brīdinājumus par vēju un lietu, kas norāda uz iespējamu risku dzīvībai un īpašumam.

Austrumdevonas rajona padome paziņoja, ka tiek uzstādīta pagaidu smilšu barjera un auduma membrāna, lai samazinātu vētras radīto viļņu ietekmi. Tā kā koki joprojām ir pilni lapu un zeme jau tā ir mitruma piesātināta, Devonai pastāv liela iespēja, ka uz ceļiem būs daudz kritušu koku un pastāv lielceļu applūšanas risks. Papildu personāls, kas uzraudzīs šosejas, kā arī glābēji koku novākšanai un ūdens noteku tīrītāji būs darba gatavībā.

South Farm Rd Worthing – traders taking action with blocked drains #stormciaran pic.twitter.com/WogUOkcHCS — eddie mitchell (@brightonsnapper) November 2, 2023

Dažos dienvidu Anglijas piekrastes rajonos brāzmas, visticamāk, sasniegs 113–129 km/h, un dažās piekrastes vietās tās var pārsniegt 123 km/h. Un dienvidu un rietumu rajonos gaidāms 20-30mm lietus.

Francijas ziemeļrietumos, Bretaņas apgabala Finistēras un Morbiāna departamentā, piedzīvota spēcīgākā vētra zināmajā vēsturē, liecina Francijas meteodienesta informācija.

La tempête #Ciaran arrive sur la #Bretagne. Les #phares en mer vont être mis, une nouvelle fois, à rude épreuve.

Construit au XIXe siècle, le phare du Four résiste toujours à ces impressionnantes vagues. 🌬️🌊 📸 : @mathieurivrin pic.twitter.com/m8XGQvA6bR — Ouest-France (@OuestFrance) November 1, 2023

Bretaņas apgabalā septiņās meteoroloģisko novērojumu stacijās reģistrēts lielākais vēja ātrums, kopš tur veic laikapstākļu novērojumus, par to raksta lsm.lv. Vēja brāzmas lielākajā daļā Bretaņas sasniedza 35–50 metrus sekundē, bet dažās novērojumu stacijās pat vēl vairāk – galējos Bretaņas rietumos piekrastē fiksēti 57,5 metri sekundē. Atsevišķās piekrastes daļās vētra ar brāzmām virs 40 metriem sekundē ilgusi pat 5–6 stundas.

Thanks to #StormCiaran we have a nice new lake in Axminster 😊 pic.twitter.com/EC4YTO8HZf — Rob Pearce (@PearceRa) November 2, 2023

Vos images témoin de la tempête Ciarán qui s’abat sur la France pic.twitter.com/DI1LxCzxJz — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2023

#StormCiaran

1.2m Without Power As France And Britain Rocked By Storm Ciaran.

Hundreds of schools are closed and flights are cancelled across the UK, while in France, more than 1.2 million people are left without electricity, according to media reports. pic.twitter.com/H3nPxV04c7 — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) November 2, 2023