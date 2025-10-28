Benjamins Netanjahu
Benjamins Netanjahu
Foto. Scanpix/LETA/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Miers bija īss. Netanjahu devis radikālu rīkojumu Izraēlas armijai – nekavējoties uzbrukt! 71

LETA
18:53, 28. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu otrdien devis rīkojumu armijai nekavējoties uzbrukt Gazas joslai. “Pēc konsultācijām par drošības jautājumiem premjerministrs Netanjahu deva rīkojumu armijai nekavējoties veikt spēcīgus triecienus Gazas joslā,” paziņoja Netanjahu birojs.

Lasīt citas ziņas

Izraēla apsūdz palestīniešu teroristu grupējumu “Hamās”, ka tas pārkāpis vienošanos par pamieru, kas ar ASV starpniecību tika noslēgta oktobra sākumā.

“Hamās” savukārt paziņoja, ka pagaidām atliks ķīlnieku mirstīgo atlieku atdošanu Izraēlai.

Izraēlas amatpersona iepriekš paziņoja, ka Izraēlas karavīri tika apšaudīti Gazas dienvidos. “Hamās” noliedza, ka būtu apšaudījuši Izraēlas karavīrus.

“Hamās” pirmdien atdeva Izraēlai ķermeņa daļas, kas, kā secināja Izraēla, ir no ķīlnieka, kas tika atgūts agrāk kara gaitā. Netanjahu nosauca šo ķermeņa daļu atdošanu par acīmredzamu pamiera vienošanās pārkāpumu. Vienošanās paredz, ka “Hamās” pēc iespējas ātrāk jāatgriež Izraēlai visi dzīvie un mirušie ķīlnieki.

Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs paziņoja, ka “Hamās” samaksās “smagu cenu par uzbrukumiem Izraēlas karavīriem Gazas joslā un par vienošanās par mirušo ķīlnieku atgriešanu pārkāpšanu”.

Izraēla pirms triecienu sākšanas informēja par to ASV, apstiprināja divas ASV amatpersonas.

ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pauda pārliecību, ka pamiers noturēsies, neskatoties uz atsevišķām sadursmēm.

Tēmas
