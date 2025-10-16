“Nenormāla veiksme!” Rajevs par miera līgumu Gazā 0
Situācija Tuvajos Austrumos pēdējās nedēļās piedzīvojusi pavērsienu, ko daudzi eksperti dēvē par negaidītu. Pēc ilgām un sarežģītām sarunām panākta vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu Gazā, taču aiz šī notikuma ir daudz sarežģītu jautājumu par reģiona drošību, Hamās turpmāko ietekmi un iespējamām sekām Tuvajos Austrumos.
TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” notiekošo analizēja Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs. Viņš atzina, ka šis miera līgums ir pārsteidzošs pavērsiens, taču aiz pozitīvā notikuma stāv ari ļoti sarežģīts turpinājums.
“Tā patiesībā ir nenormāla veiksme, jo tie ir austrumi, austrumiem jātic tad, kad tu redzi, ka kaut kas notiek, tad, kad kaut kas ir sarunāts. Galvenais ir tas, ka izdevās panākt visu ķīlnieku atbrīvošanu,” uzsvēra Rajevs.
Tomēr optimismu aizstāj bažas, jo miera cena šoreiz ir salīdzinoši augsta. Par katru atbrīvoto ķīlnieku Izraēla ir piekritusi atbrīvot 15 ieslodzītos Hamās kaujiniekus, kas ir apsūdzēti terorismā.
“Izraēla atbrīvo no saviem cietumiem teroristus, kuri ir apsūdzēti par teroristisko darbību pret Izraēlu. Par katru atgriezto ķīlnieku viņi atbrīvos 15 teroristus no cietumiem. Teroristi atgriezīsies atpakaļ Gazā, jautājums ir – ko viņi sarīs un kā viņus neitralizēs, ja viņi mēģinās kaut ko darīt?” norādīja Rajevs.
Viņš asi kritizēja daļu sabiedrības, kas, pēc viņa domām, nespēj objektīvi novērtēt situāciju.
“Visi mums runā par to, ka visi “Free Palestine” darbība ir burvīga, bet tie ir cilvēki, kuri velkā lielas rozā brilles ar ļoti bieziem stikliem,” sacīja Rajevs.
Šis ir būtiskākais jautājums, kas nosaka nākotnes scenārijus – vai Gazā būs iespējams uzturēt mieru, vai arī terorisms uzliesmos no jauna.
“Jautājums ir – kādā veidā jūs neitralizēsiet šos teroristus un panāksiet, ka viņiem nav nekādas ietekmes uz to, kas notiek tajā teritorijā, kurā viņi atrodas?” uzsvēra Rajevs.
Pēc Rajeva domām tieši reģionālo partneru iesaiste var nodrošināt, ka Gazā šoreiz nenotiek atgriešanās pie vardarbības.
“Tas ir iemesls, kāpēc šajās sarunās ir iesaistīti ne tikai amerikāņi, bet arī vairākas arābu valstis. Es domāju, ka vienā vai otrā veidā šie teroristi pazudīs no šīs teritorijas,” sacīja Rajevs.
Viņš norāda, ka šī vienošanās var kļūt par sākumu jaunai politiskajai realitātei: “Palestīniešiem pirmo reizi viņu vēsturē pavērsies iespējas veidot kaut ko no jauna, nebalstoties uz radikālām ideoloģijām un kustībām.”
Jau iepriekš vēstījām, ka ASV prezidents Donalds Tramps un citi vidutāji pirmdien Šarm eš Šeihā parakstījuši deklarāciju par Izraēlas un palestīniešu teroristu grupējuma “Hamās” karadarbības izbeigšanu Gazas joslā.
Dokumentu parakstīja Tramps, Kataras emīrs Tamims bin Hamads al Thani, Ēģiptes prezidents Abdelfatahs al Sisi un Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.
Jau ziņots, ka samitā Šarm eš Šeihā tiekas vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Deklarācijā par pamieru izklāstīta virkne noteikumu, norādīja Tramps, piebilstot, ka šis dokuments ir visaptverošs. Taču kas tieši teikts dokumentā, pagaidām sabiedrībai netiek atklāts.
Sisi, tiekoties ar Trampu, uzsvēra, ka tikai viņš ir spējīgs panākt mieru reģionā. Sisi arī lūdza Trampa palīdzību gaidāmajā konferencē par Gazas joslas atjaunošanu. Ēģipte plāno šo pasākumu organizēt kopā ar Vāciju.
Avoti Ēģiptē ziņo, ka konference paredzēta novembrī Kairā, bet precīzs datums vēl nav zināms.