VIDEO. Gobzems Saeimas tribīnē paziņo, ka ir gejs. Vēlāk soctīklos teic, ka “pa visiem kopā jums izdevās salauzt manu dzīvi” Ieteikt







Saeimas sēdē klātienē deputāts Aldis Gobzems iznāca tribīne un sacīja: “Kolēģi, šis tas brīdis, kad man ir jāiznāk no skapja. Es esmu gejs! Raivis Dzintars un Jānis Urbanovičs to ļoti labi zina!”.

Ināra Mūrniece gan pārtrauca šo runu sakot, ka esot jārunā par priekšlikumu, nevis vienam par otru.

Vēlāk soctīklos Gobzems publicēja 10 minūtes garu video, ko iesāka ar vārdiem: “Jums visiem tas ir izdevies! Tas nav pārmetums, tas ir tehnisks fakts. Jums pa visiem ir izdevies salauzt manu dzīvi!”.

Šajā video viņš skaidroja, kā savulaik atteicās no savas advokāta karjeras, lai palīdzētu cilvēkiem, bet vēlāk iesaistītās politikā – atkal, lai palīdzētu. Tā dēļ esot zaudējis savu karjeru un no visa attiecies. “Atteicos no ienākumiem un piekritu, ka mani lamā mēnešiem un gadiem,” – viņš saka.







































































































Politiķis un advokāts Aldis Gobzems

“Es nezinu, ko darīt. Jo jums izdevās. Tad, kad tu Latvijā sāc palīdzēt un tad, kad tu palīdzi pret sistēmu, lai kāds tev būtu raksturs, tevi iznīcinās. Manu dzīvi iznīcināja. Man viss ir jāsāk no gala. Tas nav tā kā žēloties, tas ir vienkārši fakts. Jūs jau redzat, ka man ir pietiekami spēcīgs raksturs, lai sāktu visu no gala, bet… jūs nevar pamodināt. Nekas jūs nepamodina!” – video beigās saka deputāts.