Franču buldogs no Ķīnas kļuvis par interneta sensāciju, jo piecu gadu laikā savam saimniekam nopelnījis vairāk nekā 10 000 juaņu (ap 1 280 eiro), čakli vācot plastmasas pudeles.

Suns aizrāvis neskaitāmus interneta lietotājus ar savu apbrīnojamo “darba ētiku”, iegūstot mīļvārdu “vispunktuālākais pudeļu vācējs”, ko devuši vietējie uzņēmēji.

Piecus gadus vecais suns, tiešsaistē pazīstams kā “Mazais baltais suņuks”, pulcējis prāvu sekotāju pulku, kuru ik dienu iepriecina ar pudeļu vākšanas video.

Katru dienu viņš dodas trīs “maiņās” – no rīta, pusdienlaikā un vakarā –, katra ilgst 20–30 minūtes. Kad nogurst, suns pats intuitīvi atgriežas atpūsties. Saimnieks Džans dodas līdzi, nesot maisu, kur salikt atrastās pudeles.

Sākotnēji suns dienā nopelnījis tikai ap 20 juaņu (≈2,60 eiro), bet uzticība un čaklums gadu gaitā pārtapa krietnos ienākumos — piecu gadu laikā tie sasniedza vairāk nekā 10 000 juaņu (≈1 280 eiro). Kad saimnieks sāka dalīties ar video par suņa ikdienu, viņš kļuva par vietējo slavenību.

Pateicoties slavai, arī vietējie veikalu īpašnieki sāka regulāri atstāt pudeles pie veikalu durvīm, īpaši šim sunim, kas nu pazīstams kā “vispunktuālākais pudeļu vācējs”.

“Pirms viņš kļuva slavens, dienā sanāca ap ducis juaņu. Tagad, kad viņš ir kļuvis populārs, katrs veikals pietaupa pudeles. Tikai ar to vien var nopelnīt vairāk nekā 50 juaņu dienā (≈6,40 eiro). Ienākumi tiešām ir iespaidīgi — gan no pudeļu nodošanas, gan no video sociālajos tīklos,” vietējiem medijiem atzina saimnieks.

Nu arī ārpus Ķīnas sociālajiem tīkliem franču buldogs iekarojis soctīklotāju sirdis.

