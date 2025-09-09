VIDEO. Šķiņķa mešanas čempionāts – tradīcija, kas sākās kā nevainīgs joks Spānijas bārā, kļuvusi par interneta sensāciju 0
Kā šķiet, būs pa spēkam? Sociālos tīklus sajūsminājis neparasts “sporta veids”, kura dalībnieki sacenšas šķiņķa tālmešanā.
Tā kā sacensības notiek augustā, tad šogad tās jau ir garām, bet vari sākt trenēties uz 2026. gadu. Sacensības notiek katru gadu vienā no Austrumspānijas ciematiem. Tradīcija turpinās jau gadu desmitiem, un šobrīd tā ir kļuvusi par lielu tūristu vilinājumu ciematā.
Carrascosa de la Sierra ikdienā dzīvo tikai 70 iedzīvotāji, bet svētkos te pulcējas ap 400 cilvēku, lai redzētu šķiņķa mešanas čempionātu, skaidro “Metro”.
Oficiāli tas saucas “Campeonato de Lanzamiento de Pernil” jeb “Šķiņķa mešanas čempionāts”. Noteikumi vienkārši – dalībnieki met jamón šķiņķi, kurš aizmet vistālāk, balvā saņem pašu šķiņķi.
Šis dīvainais sporta veids aizsākās kā nevainīgs joks, sacensības draugu starpā vietējā bārā 1997. gadā.
Lai gaļa nebojātos, to aptin ar burbuļplēvi. Čempionāta dalībnieki smejas, ka trieciena rezultātā tā kļūst pat maigāka.
Lai arī uzvarētājs šķiņķi saņem kā trofeju, tradīcija paredz to sadalīt starp vietējiem un viesiem, lai ikviens tiktu pie kumosa.
Šī gada čempions — Sergio García — šķiņķi aizmeta 20,55 metru attālumā.