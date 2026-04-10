VIDEO. Izbraukt priekšā policijai reibumā? Ļoti slikta ideja – BMW vadītājs to pārbauda praksē
Lieldienu laikā Baložos kāds BMW vadītājs pieņēmis ļoti nepārdomātu lēmumu – ignorējot ceļa zīmes prasības, viņš izbrauca priekšā operatīvajam transportlīdzeklim, radot reālu avārijas situāciju.
Apturot transportlīdzekli, likumsargi konstatēja vairākus nopietnus pārkāpumus – vadītājs atradies gandrīz vienas promiles alkohola reibumā, kā arī viņam nebija derīgas vadītāja apliecības.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un vīrietim piemēroti arī vairāki administratīvie sodi.
Likumsargi uzsver – šāda rīcība apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Vienā brīdī pieņemts lēmums var radīt daudz nopietnākas sekas nekā tikai sods.