VIDEO. Izbraukt priekšā policijai reibumā? Ļoti slikta ideja – BMW vadītājs to pārbauda praksē 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:04, 10. aprīlis 2026
Ziņas Krimināls

Lieldienu laikā Baložos kāds BMW vadītājs pieņēmis ļoti nepārdomātu lēmumu – ignorējot ceļa zīmes prasības, viņš izbrauca priekšā operatīvajam transportlīdzeklim, radot reālu avārijas situāciju.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Apturot transportlīdzekli, likumsargi konstatēja vairākus nopietnus pārkāpumus – vadītājs atradies gandrīz vienas promiles alkohola reibumā, kā arī viņam nebija derīgas vadītāja apliecības.

Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un vīrietim piemēroti arī vairāki administratīvie sodi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Likumsargi uzsver – šāda rīcība apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Vienā brīdī pieņemts lēmums var radīt daudz nopietnākas sekas nekā tikai sods.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.