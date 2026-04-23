Ilustratīvs attēls
Foto. LETA/Edijs Pālens

“Ja cilvēks ir stulbs, tad tas ir uz mūžu.” Māmiņa izgaismo pilsētvidē nopietnu problēmu 0

19:06, 23. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Dzīve pilsētā nozīmē nepārtrauktu līdzāspastāvēšanu ar citiem. Koplietošanas telpas, sabiedriskais transports, pagalmi un pat balkoni kļūst par vietām, kur mūsu rīcība ietekmē apkārtējos. Tāpēc pilsētvidē īpaši svarīga ir savstarpēja cieņa , bet diemžēl ne visi ar to rēķinās.

Īpaši jūtīgs šis jautājums kļūst, runājot par pašiem mazākajiem. Bērniem svaigs un tīrs gaiss nav tikai vēlams — tas ir būtisks viņu veselīgai attīstībai. Pastaigas ārā stiprina imunitāti, uzlabo miegu un kopumā veicina labsajūtu. Taču pilsētā tas ne vienmēr ir pašsaprotami. Šo tēmu aktualizē arī soctīklotāja Egija.

Viņa raksta: “Šodien biju ļoti dusmīga, apbēdināta… Ratiņiem paiet garām sieviete un izpūš dūmus virsū mazam bērnam. Viņa taču redzēja, ka priekšā ir bērns… Tie dūmi ir toksiski, un tie nav jāpūš virsū citiem, kur nu vēl vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai… Es skaļi pateicu, ka tā nevajag darīt… Bet tagad domāju, ka vajadzēja konkrēti parunāt ar to “dāmīti”. Jo, ja cilvēks ir stulbs, tad jāpaskaidro… Tiešām pretīga sajūta par mūsu sabiedrību kopumā un to attieksmi, kādu redzu ikdienā.”

Arī komentētāji labprāt dalās viedokļos par šo tēmu:
“Domāju, ka stulbus cilvēkus nepārmācīs.”

“Vienreiz centrā man pa priekšu gāja vīrietis, kurš smēķēja, un es no muguras nācu ar mazuļa ratiņiem. Bija speciāli jāiet divreiz lēnāk, lai kaut nedaudz izvairītos no tās dūmu smakas… Būtu jāaizliedz ar likumu smēķēt, ejot pa ielu.”

“Ir cilvēki, kuriem ir normāli to darīt bērnu priekšā, jo, visdrīzāk, paši auguši tādā vidē, kur visi staigā ar cīgu pa labi, pa kreisi. Bet lēnām tas mainās. Man arī besī tie, kas tev pieskrien priekšā un tad piešķil cīgu.”

“Man viena tante (lai neprecizētu, cik tuvu) teica, ka viņas dūmi neesot kaitīgi. Nebija parasta cigarete, bet caur kaut kādu aparātu, kur bāž to cīgu. Karoč, nezinu, bet dūmi tika uzpūsti jauši–nejauši bērnam. Es aizrādīju. Pēc tam viņa uzrakstīja, ka mēs viņai sabojājām noskaņu. Tas taču nebija nekas tāds.”

“Nu jā, jo, ejot pa ielu, elpot izplūdes gāzes ar smagajiem metāliem galīgi nav toksiski. Vai sildīt bērnam ēdienu mikroviļņu krāsnī — vispār bomba. Vai vēl labāk — dot ‘čiken nagetus’ un telefona multenes, lai liek mieru. Ļoti veselīgi. (Nesaku, ka jūs konkrēti, bet vispār — kopumā sabiedrības novērojums)… Smird, protams, bet nav gluži jāsēž slēgtā telpā 10 stundas ar cigarešu dūmiem un bērnu ratos. Pasmird un pāriet. Tāpat kā viss pārējais šajā dzīvē.”

“Ja cilvēks ir stulbs, tad tas ir uz mūžu.”

“Man vienreiz viena tāda dāmīte uzbrauca, jo es pagāju no viņas tālāk — stāvējām krustojumā pie sarkanā.”

Ekrānšāviņš

LA.LV Aptauja

Vai, tavuprāt, cilvēkiem būtu jābūt uzmanīgākiem, smēķējot publiskās vietās?

  • Jā, noteikti!
  • Nē, uzmanīgākiem jābūt vecākiem!
  • Nezinu, nav viedokļa.

