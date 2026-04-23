Foto: LA.LV
Foto: LA.LV
Valmieras cietums

Kā tā? Rīgas apgabaltiesa samazina cietumsodu trenerim, kurš seksuāli izmantoja nepilngadīgu meiteni bezpalīdzības stāvoklī 0

Pievieno LA.LV
LETA
18:18, 23. aprīlis 2026
Ziņas Krimināls

Rīgas apgabaltiesa par vienu gadu samazināja pirmās instances tiesas piespriesto cietumsodu seksuālā vardarbībā apsūdzētajam Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” kāpšanas trenerim, noskaidroja aģentūra LETA.

Attiecīgi tiesa piesprieda viņam astoņu gadu cietumsodu ar probācijas uzraudzību uz četriem gadiem, atņemot tiesības vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem uz trīs gadiem.

Apelācijas instances tiesas lēmums nav pārsūdzams un līdz ar to ir stājies spēkā.

Kā vēstīts, pirmās instances tiesa pērn trenerim piesprieda deviņu gadu cietumsodu un trīs gadu aizliegumu vadīt jebkāda veida nodarbības nepilngadīgajiem.

Trenerim uzrādītas apsūdzības par to, ka viņš, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli un autoritāti, izdarīja seksuāla rakstura darbības ar nepilngadīgu personu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušo.

Treneris savu vainu atzinis daļēji.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.