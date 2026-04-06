Kā tu ēd šokolādes olas? Eksperts iesaka, kā vislabāk tās baudīt

22:42, 6. aprīlis 2026
Lieldienu šokolādes olas daudziem ir neatņemama svētku sastāvdaļa, taču izrādās – liela daļa tās atver nepareizi.

Kas jūs bijāt iepriekšējā dzīvē? Vienkāršs aprēķins pēc dzimšanas datuma var sniegt atbildi
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
Streips: Pasaules otrajā lielvarā saimnieko kadrs ar demenci, kurš uzskata, ka Kremļa fašists viņam ir vislabākais draudziņš un sabiedrotais pasaulē
Kā “Daily Mail” skaidro uzņēmuma “Waitrose” zīmola attīstības šefpavārs Vils Torents, dramatiskā šokolādes olas sadauzīšana vai sadrupināšana var sabojāt vienu no patīkamākajām šokolādes baudīšanas pieredzes daļām.

Viņš iesaka pavisam citu pieeju – olu nevajadzētu dauzīt, bet gan viegli atvērt gar tās savienojuma līniju, lai tā sadalītos divās glītās pusēs, tādējādi izvairoties no šokolādes drupaču veidošanās.

“Tas notiks četru stundu laikā!” Tramps sola iznīcināt visus Irānas tiltus un elektrostacijas, ja netiks panākta vienošanās
“Nepamanīja un brauca tālāk.” Vilciena pasažieris atklāj detaļas par dramatisko avāriju Daugavpilī
FOTO. NASA dalījusies ar satriecošu fotoattēlu, kurā redzama Mēness tālākā puse; uzstādīts jauns rekords cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā

“Tas viss ir par nesteigšanos un ļaušanu šokolādei darīt savu darbu,” skaidro eksperts.

“Maigi piesitot gar šuvi, iespējams iegūt perfektu lūzumu un divas vienmērīgas pusītes, nevis sadrupušus gabalus.”

Šāda metode palīdz saglabāt šokolādes tekstūru un nodrošina to patīkamo “klikšķi”, kam seko vienmērīga kušana mutē.

Tāpat eksperts iesaka šokolādi neuzglabāt ledusskapī, lai gan varētu šķist, ka tas padarīs to vēl kraukšķīgāku. Patiesībā tas var kaitēt gan garšai, gan tekstūrai.

Šokolādi vislabāk glabāt vēsā, tumšā vietā. Turklāt, ja šokolāde tiek atdzesēta un pēc tam pakļauta siltākam gaisam, var veidoties tā sauktais “cukura apsarmojums” – balts, graudains pārklājums uz virsmas.

Vēl viens iemesls izvairīties no ledusskapja – šokolāde viegli uzsūc apkārtējās smaržas, kas var ietekmēt tās garšu.

Eksperti iesaka šokolādi baudīt lēnām, ļaujot tai izkust uz mēles – tā iespējams sajust dažādās garšas nianses, sākot no bagātīgā kakao līdz vaniļas un citām smalkākām notīm.

Turklāt, šādi atverot olu, to pēc tam ir arī vieglāk sadalīt ar citiem – ja vien ir vēlme dalīties.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Viņi grib paēst…” Aiz skaistās svētku fasādes slēpjas nepatīkama realitāte – daudzi jaunieši Lieldienās spiesti meklēt palīdzību
8 gardi olu ēdieni, kad vārītas olas jau apnikušas
Nemet ārā olu čaumalas! 14 veidi, kā tās izmantot, par kuriem daudzi cilvēki nemaz neaizdomājas
